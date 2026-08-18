Si è conclusa con grande successo la 25ª edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse nazionale dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti. L’evento, diretto dai maestri Rosanna Tersicci e Franco Carlucci, titolari dell’Arabesque Academy di Carovigno (Brindisi), si è svolto nella suggestiva cornice di piazza Nzegna a Carovigno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Carovigno e promossa dal Consiglio Regionale della Puglia, ha visto protagonisti talenti della danza, della musica e della moda, regalando al numeroso pubblico una serata ricca di spettacolo ed emozioni.

A conquistare il titolo di vincitrice assoluta del Premio Delfino è stata la modella massafrese Pamela Genga studentessa al quarto anno del Liceo delle Scienze Umane “De Rugggeri” di Massafra, che ha saputo distinguersi nel corso della manifestazione.

Particolarmente apprezzati gli ospiti del mondo dello spettacolo. Grande entusiasmo ha suscitato la presenza di Francesco Fasano, ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, accolto con grande affetto dai suoi numerosissimi fan. Sul palco anche Emiliano Fiasco, finalista dell’ultima edizione di Amici, e il cantante Riccardo Stimolo, che hanno riproposto alcuni dei momenti più coinvolgenti dello spettacolo.

A incantare il pubblico è stato inoltre il ballerino Skino, protagonista di una straordinaria esibizione caratterizzata da grande energia e spettacolari elementi acrobatici.

Spazio anche alla moda, con le creazioni di diversi stilisti, tra cui il martinese Leonardo Ligorio con la collezione AXIS, e con la collezione “Late Summer” di Carmen Perrone. Particolarmente significativo il momento dedicato a “Lady in passerella”, attraverso il quale l’organizzazione ha voluto lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione e di contrarietà alla violenza sulle donne.

Il Premio Delfino ha scelto di porre l’attenzione anche su altre importanti tematiche sociali: oltre alla lotta contro la violenza di genere, sono stati affrontati i temi della pace, del razzismo e delle disuguaglianze economiche, trasformando la serata in un momento di spettacolo ma anche di riflessione e impegno.

A condurre la manifestazione è stato Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, nonché consulente e co-organizzatore del Premio Delfino.

A completare il lavoro artistico della serata, le coreografie di danza curate da Annarita Carlucci, mentre il models training è stato affidato al maestro Angelito Mastrangelo, coadiuvato dall’insegnante di portamento Vittorio Casale.

Una 25ª edizione, dunque, che ha unito talento, spettacolo, moda e danza, confermando il Premio Delfino come un importante appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei nuovi protagonisti del mondo dello spettacolo.