Paura nel pomeriggio di oggi a Francavilla Fontana, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino è intervenuta in via Giuseppe Di Summa, al civico 124, per un incendio divampato all’interno di un appartamento.
Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state generate da un malfunzionamento del frigorifero presente nell’abitazione.
Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare completamente il rogo e di mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte né feriti.
A scopo precauzionale, è stata disposta l’inibizione dell’utilizzo dell’immobile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità.