La Puglia trionfa ancora al Festival Internazionale “Creatività Senza Frontiere 2026”, rivolto alle categorie della danza, strumentale, vocale, arti visive e moda. Oltre 500 presenze, tra partecipanti e accompagnatori, provenienti da oltre 20 nazioni.

L’Italia è stata egregiamente rappresentata nella categoria “vocale over “, da due giovani pugliesi, Eleison Duo formato da Chiara Diviggiano (cantautrice e Sound Engineer) e Marika Gianfreda (pianista, compositrice e arrangiatrice) entrambe provenienti da Torre Santa Susanna (Br)

Le due giovani artiste si sono esibite con due brani inediti scritti e composti da loro, “Specchio” nato nel 2024 e che vanta più di 300 000 ascolti su Spotify. Il secondo inedito, “ Io sono qui” scritto nel 2025 e presentato durante i festeggiamenti del 25° anniversario del coro “Tanto pe’ Cantà” del Liechtenstein nella città di Vaduz.

Il duo nasce nel 2019 e subito partecipa al Festival “Effetto Notte Arte Musica e Spettacolo”, premiato durante Il Festival del Cinema di Venezia, duettano con la cantautrice Mariella Nava, ed ottengono un contratto con l’Etichetta Indipendente Miria Records con la quale inizia una stretta collaborazione artistica e in pochissimi mesi, i loro brani inediti, raggiungono più di 400.000 visualizzazioni complessive sui vari Digital Stores.

Nel 2024 scrivono “Cuore di ghiaccio” che diventa la colonna sonora del cortometraggio “Amo il tuo senno”.

Diventano autrici, compositrici e arrangiatrici, inoltre il duo viene scelto da “Casa Sanremo 2023” per esibirsi durante la settimana del Festival di Sanremo.

Oggi festeggiano il loro primo posto in uno dei Festival Internazionali più importanti che si svolgono in Italia e sono state invitate a rappresentare l’Italia in uno dei più grandi Festival europei che si terrà a Malta nel mese di Marzo 2027.

Il duo ha saputo farsi apprezzare dai giudici della loro sezione di categoria, gareggiando con concorrenti provenienti da tutto il mondo e aggiudicandosi il “Primo Posto Di Laurea”.

Questa edizione del Festival si è svolta ad Abano Terme in provincia di Padova, una delle località termali più importanti d’Europa, ricevendo anche il Patrocinio comunale.

Le selezioni del concorso si sono svolte presso il Teatro dell’Alexander Palace alla presenza di una giuria formata da professionisti illustri, apprezzatissimi in tutto il mondo, tra cui esponenti internazionali di The Wall, All Together Now e The Voice.

Il festival “Creatività Senza Frontiere” è una macchina organizzativa gigantesca, precisa, attenta, grazie alle abilità di tutto il team della aps ITALIAN FESTIVAL ARTS, capitanato dal suo presidente Tatsiana Poma e dal direttore artistico Michele Poma, pugliese di origini, organizzatore di scambi culturali internazionali, musicista e unico partner ufficiale italiano dello Slavianski Bazaar, Festival Internazionale, tra i 4 più importanti al mondo.

Ospite d’eccezione al Gran Gala’, Soraya, una giovane e talentuosissima cantante siciliana, la prima italiana che ha vinto il Gran Prix al festival internazionale “Slavianski Bazaar 35° edizione”, un festival importantissimo che si svolge in Bielorussia e viene trasmesso in 30 paesi del mondo.