La data non è casuale e neanche il luogo: lunedì 17 agosto, subito dopo Ferragosto, sul sagrato della Chiesa di Santa Maria della Pietà (nota tradizionalmente come la Chiesa “dell’Ospedale” e intitolata alla Madre dei dolori), a San Vito dei Normanni la musica e la poesia si mettono al servizio del ricordo di chi, per malattia e incidente, è prematuramente scomparso.

La serata – che prende proprio il titolo “Per chi è andato via troppo presto” – è promossa dalla Pro Loco di San Vito dei Normanni “Porta del Salento” con la preziosa collaborazione dell’Accademia di Musica “Lucia Iurleo”. Ad alternarsi sul sagrato della chiesa — un “palco naturale” per l’evento — saranno i maestri e gli allievi dell’Accademia “Iurleo”, che proporranno una significativa selezione del proprio repertorio musicale, insieme a Maura Ruggiero e Francesco Mola, chiamati a declamare versi dedicati alla speranza e a riportare le parole di quei sanvitesi che hanno vissuto il dolore della perdita improvvisa di un proprio caro.

L’appuntamento si inserisce all’interno del cartellone “L’estate addosso – Sun Vito Summer 2026” e testimonia la volontà congiunta di Pro Loco e Amministrazione Comunale di qualificare il palinsesto estivo anche con serate, come questa, di riflessione e valore civile insieme.

Si allegano la locandina dell’evento e una foto della Chiesa di Santa Maria della Pietà.