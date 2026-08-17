La vicenda della segnaletica verticale crollata da tempo sul marciapiede di viale Commenda , mi ha riportato alla mente la vicenda di un film del passato.

In esso veniva raccontata la storia di un medico, che era riuscito ad inventare una pillola in grado di restituire ad alcune persone smemorate , la totale capacità cognitiva.

In questa circostanza è stata sufficiente la segnalazione sullo stato di quella segnaletica verticale ( quasi una pillola) per resuscitare la nostra amministrazione dal letargo di questi anni , che gli aveva fatto smarrire il ricordo della propria funzione e del proprio impegno.

Infatti, l’altro ieri, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti per ricollocare la segnaletica al proprio posto, in posizione verticale, liberando il marciapiede da quella quell’insidia per i pedoni.

Devo confessare che quell’intervento mi ha regalato momenti di gioia, perché testimoniava che un’amministrazione c’era.

Pero la gioia è stata subito offuscata da una fastidiosa vocina interna, che mi rammentava che nel film, dopo un breve periodo tutte quelle persone, nonostante le pillole, erano ritornate alla situazione di incapacità cognitiva iniziale.

Per cui, bisogna stare attenti, perché, considerati i precedenti, può accadere che nelle prossime occasioni, tutto possa rientrare nelle dinamica delle assenze, delle sonnolenze, di questi anni.

Comunque, il ripristino della segnaletica non è solo merito mio, Da solo non sarei andato da nessuna parte, non avrei avuto la capacità di produrre un risultato così tempestivo.

Il merito va attribuito ai siti giornalistici di Brindisi Time e Brundisium, che hanno dato voce e visibilità a quella richiesta e ai tanti cittadini che l’hanno condivisa.

Solo insieme ce la possiamo fare.

Vincenzo Albano