È morto all’età di 98 anni Fulvio Lucisano, tra i protagonisti della produzione cinematografica italiana degli ultimi settant’anni. Fondatore della Italian International Film e del Lucisano Media Group, nel corso della sua lunghissima carriera ha prodotto decine di pellicole entrate nella storia del cinema italiano, attraversando generi, epoche e generazioni.

Il suo nome è legato a film come Il tassinaro, diversi capitoli della saga di Fantozzi, Il grande cocomero, Ricomincio da tre di Massimo Troisi e, molti anni più tardi, Notte prima degli esami. Dal 1998 al 2001 ha inoltre ricoperto la carica di presidente dell’Anica.

Lucisano aveva un legame particolare anche con Brindisi. Il 22 dicembre 2007 partecipò personalmente all’inaugurazione del Maxicinema Andromeda di via Bozzano, successivamente diventato Andromeda Cinema’s. L’apertura del multisala rappresentò una delle principali novità dell’offerta cinematografica della città.

A quasi vent’anni da quell’inaugurazione, l’Andromeda continua a rappresentare un punto di riferimento per il cinema brindisino e conserva il legame con il gruppo fondato da Lucisano.

La notizia della scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i lavoratori del Gruppo Lucisano, compresi i dipendenti dell’Andromeda Cinema’s di Brindisi, che hanno affidato a un lungo messaggio il loro ricordo del fondatore.

Un saluto nel quale emerge il rapporto umano, oltre che professionale, costruito negli anni con Lucisano. I lavoratori lo ricordano come «una presenza, una guida, un esempio», sottolineandone la passione per il cinema, la capacità di affrontare le difficoltà e quella di coinvolgere le persone nel percorso dell’azienda.

Di seguito il testo integrale del ricordo dei lavoratori del Gruppo Lucisano:

«Oggi salutiamo Fulvio Lucisano con il dolore e la commozione con cui si saluta una persona di famiglia.

Per tutti noi Fulvio non è stato soltanto il nostro fondatore, il nostro Presidente, il nostro condottiero. È stato una presenza, una guida, un esempio. Un uomo capace di guardare sempre oltre, di credere nel cinema con una passione inesauribile e di trasformare i sogni in storie, emozioni e grandi imprese.

Ci ha insegnato che il cinema non è soltanto un mestiere: è una forma di vita, una sfida, una responsabilità e, soprattutto, una grande famiglia. E proprio come una famiglia, oggi ci stringiamo attorno al suo ricordo.

Ci mancheranno la sua forza, la sua ironia, la sua determinazione, il suo modo unico di affrontare ogni difficoltà e quella capacità di indicarci la via anche quando sembrava impossibile trovarla.

Fulvio ha aperto strade che prima non esistevano e ci ha insegnato a percorrerle con coraggio. La sua eredità non vive soltanto nei film che ha prodotto, nei successi che ha costruito e nella storia del cinema che ha contribuito a scrivere: vive nelle persone che ha incontrato, nelle generazioni che ha formato e in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

Oggi il nostro saluto non è un addio, ma un grazie.

Grazie Fulvio, per averci guidato, per aver creduto in noi, per averci fatto sentire parte di qualcosa di grande.

Continueremo a camminare sulla strada che hai tracciato, portando avanti con orgoglio il tuo nome, la tua passione e il tuo amore per il cinema.

Da parte di tutti i dipendenti del Gruppo Lucisano con infinito affetto:

Ciao Fulvio.

Buon viaggio, nostro condottiero.

La tua famiglia non ti dimenticherà mai».