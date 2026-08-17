Il cinema italiano sarà protagonista del prossimo appuntamento de “La Rassegna del Chiostro”, in programma mercoledì 19 agosto nel suggestivo giardino dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi. Al centro della serata ci sarà il libro “Pennellare di luce. Un viaggio nel cinema di Sergio Salvati”, scritto da Francesco Romano e pubblicato da Ecuba Redaction Editrice di Roma.

L’incontro sarà un’occasione per ripercorrere, attraverso le parole dell’autore, la lunga e prestigiosa carriera di Sergio Salvati, direttore della fotografia e protagonista di una stagione importante del cinema italiano. A dialogare con Francesco Romano sarà Anna Consalza, giornalista e insegnante, mentre le letture saranno affidate a Ilaria Greco, studentessa universitaria e poetessa del territorio. Ad arricchire l’appuntamento saranno inoltre le esposizioni pittoriche tematiche dell’artista Ada Angelica Perchinenna.

“Pennellare di luce” nasce dall’intervista a Sergio Salvati e si propone come un viaggio nella memoria del cinema italiano, attraverso i racconti di chi ha vissuto da protagonista i set, le collaborazioni con grandi registi e le atmosfere di un’industria cinematografica capace di conquistare il pubblico internazionale.

Il libro racconta non soltanto gli aspetti tecnici e professionali del lavoro di direttore della fotografia, ma anche le relazioni umane, l’amicizia, la passione e la dedizione che hanno accompagnato Salvati nel corso della sua carriera. Un patrimonio di esperienze che Francesco Romano ha raccolto con l’obiettivo di preservare la memoria di una stagione irripetibile del cinema italiano.

Francesco Romano, nato a Brindisi il 2 agosto 1980, è archeologo e divulgatore culturale, specializzato nella didattica museale. Da anni collabora con l’Associazione Le Colonne di Brindisi, con Explora – il Museo dei Bambini di Roma – e con l’Associazione Camposecco Far West. La sua passione per il cinema lo ha portato a presentare e organizzare numerosi eventi culturali e a intervistare decine di registi, attori, sceneggiatori e protagonisti che hanno contribuito a rendere celebre il cinema italiano nel mondo.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 agosto, nel giardino dell’ex convento Santa Chiara, con ingresso alle ore 18.30.

La serata gode del patrocinio morale del Comune di Brindisi e della Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi, con la collaborazione del Duomo di Brindisi. L’iniziativa è sostenuta anche da Conad City Piazza Cairoli Brindisi, Susumaniello Vineria e Marella Abbigliamento.

“La Rassegna del Chiostro” conferma così la propria vocazione a proporre momenti di incontro e approfondimento capaci di intrecciare cultura, arte, letteratura e memoria, valorizzando al tempo stesso luoghi e protagonisti del territorio.