Il Brindisi FC è pronto a scendere in campo per il primo appuntamento ufficiale della stagione 2026/2027. Domenica 23 agosto, alle ore 18, i biancazzurri saranno impegnati nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D sul campo della Digiesse Praia Tortora.

La gara si disputerà allo Stadio Tedesco di Praia a Mare e rappresenterà il primo banco di prova per la squadra brindisina, chiamata a inaugurare nel migliore dei modi il nuovo percorso stagionale.

Non mancherà il sostegno dei tifosi biancazzurri. Per la gara è infatti previsto il settore ospiti riservato ai sostenitori del Brindisi FC. Il biglietto per la Curva Ospiti ha un costo di 10 euro e può essere acquistato online oppure presso la Tabaccheria Riv 1, in via Santa Sabina 151 a Carovigno.

I tagliandi sono disponibili online al seguente indirizzo: https://bit.ly/praia-brindisi. Il posto riservato sarà accessibile esclusivamente ai possessori del relativo titolo di ingresso.

D’Antona è biancazzurro: arriva in prestito dalla Pistoiese

Nel frattempo, il Brindisi FC ha ufficializzato anche un nuovo innesto per la rosa. Il club ha acquisito a titolo temporaneo dalla Pistoiese le prestazioni sportive del difensore Carmelo D’Antona, classe 2007.

Giovane profilo di prospettiva, D’Antona arriva a Brindisi con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e mettere a disposizione della squadra qualità, entusiasmo e determinazione.

Il suo arrivo si inserisce nella strategia del club, sempre più orientata alla valorizzazione dei giovani e all’inserimento in rosa di calciatori con importanti margini di crescita.

Per il Brindisi, dunque, sono giorni di preparazione e di novità in vista del debutto ufficiale. La prima sfida della stagione è ormai alle porte: domenica, a Praia a Mare, si farà sul serio.