In vista dei due grandi appuntamenti musicali dell’estate fasanese presso l’area del Parco Archeologico di Egnazia (lungo la S.C. Egnathia) — il concerto dei POOH in programma giovedì 20 agosto 2026 e quello di RICCARDO COCCIANTE previsto per domenica 23 agosto 2026 — il Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Fasano ha predisposto un piano straordinario di regolamentazione della circolazione stradale.

L’Ordinanza Dirigenziale n. 000368 del 15/08/2026, firmata dal Responsabile della Polizia Locale Maria Rosaria Speciale, dispone una serie di modifiche temporanee finalizzate a tutelare la sicurezza stradale, gestire il consistente afflusso di pubblico (stimato in circa 2.500 spettatori ad evento) e garantire il libero passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.

Le limitazioni saranno in vigore in entrambe le giornate di spettacolo (20 e 23 agosto 2026) nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo:

1. Sospensione della circolazione ed area pedonale sulla S.P. 90:

◦ È sospesa la circolazione veicolare sulla S.P. 90 nel tratto compreso tra S.C. 14 Egnathia e via Zacinto.

◦ L’accesso è consentito esclusivamente ai veicoli diretti ai parcheggi della manifestazione, con ingresso da via degli Scavi in direzione Museo.

◦ Il tratto tra la S.C. 14 Egnathia e l’ingresso del parcheggio del lido “Fiko” sarà riservato esclusivamente al transito pedonale per consentire l’attraversamento in sicurezza.

2. Senso unico di marcia sulla S.C. 14 Egnathia:

◦ Istituito il senso unico con direzione di marcia dalla S.P. 3 verso la S.P. 90.

3. Divieti di transito e deroghe per residenti e ospiti:

◦ Da S.P. 4 a S.C. 14 Egnathia: Divieto di transito per i veicoli provenienti dalla S.P. 4 e diretti sulla S.C. 14 Egnathia (eccetto residenti ed ospiti delle strutture ricettive).

◦ Da S.P. 3 a S.C. Maizza: Divieto di transito per i veicoli provenienti dalla S.P. 3 e diretti sulla S.C. Maizza (eccetto residenti, ospiti e mezzi di soccorso).

◦ Da S.P. 4 “Coccara” a S.P. 3: Divieto di transito per i veicoli provenienti dalla S.P. 4 “Coccara” e diretti sulla S.P. 3 (eccetto residenti, ospiti e mezzi di soccorso).

Indicazioni per la viabilità e i percorsi alternativi

L’organizzazione dell’evento provvederà all’installazione dell’adeguata segnaletica provvisoria con l’indicazione dei percorsi alternativi per chi proviene da Monopoli o è diretto verso Monopoli.

Tutte le disposizioni e le limitazioni non si applicano ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai veicoli delle Forze di Polizia in servizio. Il personale della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine presiederà l’area interessata per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la massima fluidità del traffico

Mappa per i parcheggi dedicati.

Parcheggi E, E1 e parcheggio disabili (Ingresso Museo)

Itinerario per chi proviene da Bari, prevede l’accesso da Capitolo Sud (Monopoli), percorrendo la SP163 in direzione Contrada Egnazia (S.C.14).

Itinerario per chi proviene da Brindisi, prevede l’accesso su SP4 (direzione contrada Egnazia), percorrendo la SP3 in direzione Contrada Egnazia (S.C.14).

Parcheggi E2 (Archeolido)

Itinerario per chi proviene da Bari, prevede l’accesso da Capitolo Sud (Monopoli), percorrendo la SP163 in direzione, contrada Losciale, Strada Schiuma direzione Capitolo, SP90 .

Itinerario per chi proviene da Brindisi, prevede l’accesso su SP4 (direzione contrada Egnazia), percorrendo la SP3 in direzione Contrada Losciale, Strada Schiuma, SP90.

Parcheggi E3 (Fiko)

Itinerario per chi proviene da Bari, prevede l’accesso da Capitolo Sud (Monopoli), percorrendo la SP163 in direzione Fasano percorrendo la SP3, SP4 in direzione Savelletri e SP90 verso Capitolo.

Itinerario per chi proviene da Brindisi, prevede l’ingresso in Savelletri direzione SP90 verso Capitolo.

Di seguito trovate i link diretti alle indicazioni su Google Maps per ciascun parcheggio.

Parcheggi E, E1 e P-disabili

https://maps.app.goo.gl/8tU7eqfp1gVx5G466

Parcheggio E2 Archeolido

https://maps.app.goo.gl/zbZPGgBtHEZDCKZc7?g_st=ac

Parcheggio E3 Fiko

https://maps.app.goo.gl/MZQe4vy3RbEAvE8Q9?g_st=iw

Ufficio Stampa

Città di Fasano