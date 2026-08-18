

Due serate dedicate alla cultura della birra artigianale, alla musica dal vivo, all’enogastronomia e alla valorizzazione del territorio realizzate da Associazione Musicale “Città di Cisternino” e Birrificio Punzi.

Cisternino, 17/08/2026

L’Associazione Musicale “Città di Cisternino” torna ad allietare l’estate cistranese con la prima edizione del Cisternino Beer Fest, il nuovo appuntamento estivo che si terrà il 21 e 22 agosto 2026 presso l’Area Miravalle, nella suggestiva cornice sottostante la pineta comunale di Cisternino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza capace di coniugare intrattenimento, cultura brassicola, buona musica e promozione delle eccellenze locali, trasformando due serate d’agosto in un momento di incontro, scoperta e condivisione.

Protagonista dell’evento sarà naturalmente il mondo della birra artigianale, raccontato attraverso degustazioni e occasioni di approfondimento a cura del Birrificio Punzi. Il festival sarà poi contenitore di esperienze che abbracciano la musica dal vivo e i food, creando un’atmosfera festosa e accogliente pensata sia per gli appassionati sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo universo.

Il Cisternino Beer Fest è organizzato dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” in collaborazione con il Birrificio Punzi, con il sostegno del Comune di Cisternino e il contributo della BCC di Locorotondo.

Ad arricchire l’evento sarà un programma musicale che vedrà alternarsi sul palco formazioni bandistiche, artisti e DJ set, confermando la vocazione dell’Associazione Musicale a promuovere momenti di aggregazione e valorizzazione culturale per l’intera comunità:

La due giorni si aprirà venerdì 21 agosto dalle 19:30 con l’esibizione dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” live, Zinharua live ed in chiusura MARS DJ Set. Sabato 22 agosto, la festa prosegue sempre dalle 19:30 con i giovani musicisti dell’AMC live, il Preshow con una selezione di Disco Bizzarro, Flaminio Maphia live e Disco Bizzarro DJ Set.

«Con il Cisternino Beer Fest vogliamo dare vita a un nuovo appuntamento capace di unire tradizione e innovazione, valorizzando il nostro territorio attraverso la cultura della birra artigianale, la musica e la convivialità. Un’occasione per vivere Cisternino in una veste diversa, all’insegna della qualità e della condivisione, chiaramente con l’apporto della musica made in Cisternino della nostra Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” e di alcuni musici AMC che apriranno le due serate. Una festa resa possibile grazie alla collaborazione con Birrificio Punzi ed il sostegno del Comune di Cisternino e della BCC di Locorotondo», dichiara il Presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti.

L’ingresso all’evento consentirà a cittadini e visitatori di trascorrere due serate all’insegna del gusto e della musica, in uno degli spazi più suggestivi del borgo più bello d’Italia.

Cisternino Beer Fest 2026 Area Miravalle, Cisternino (BR) 21 e 22 agosto 2026

Ufficio Stampa