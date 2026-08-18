Anche i libri saranno protagonisti del Ceglie Food Festival 2026. L’Associazione Una Valle di Libri curerà tre appuntamenti letterari in programma il 22 e 23 agosto in Piazza Plebiscito, inseriti nel calendario della manifestazione che dal 21 al 23 agosto animerà il centro storico di Ceglie Messapica.

Una collaborazione che rafforza il dialogo tra letteratura, cultura gastronomica e promozione del territorio, portando nel cuore del festival autrici e personalità del mondo dell’informazione e della cultura.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 agosto alle ore 20.30 con Francesca Micoccio, che presenterà il suo libro dialogando con Angelo Maria Perrino.

A seguire, alle ore 21.45, Piazza Plebiscito ospiterà Chiara Maci. A dialogare con l’autrice sarà la stessa Francesca Micoccio, per un incontro che unirà libri, esperienze e racconto.

Il programma letterario proseguirà domenica 23 agosto alle ore 20.30 con Vincenza Gianfredi, che dialogherà con Mimmo Turrisi. L’appuntamento sarà realizzato dall’Associazione Una Valle di Libri in collaborazione con Amor Linga APS.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente dell’Associazione Una Valle di Libri, Flavio Cellie, per una collaborazione che consente all’associazione di tornare a proporre appuntamenti culturali a Ceglie Messapica all’interno di una delle manifestazioni più importanti dell’estate.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione con il Ceglie Food Festival. Come associazione crediamo da sempre nella capacità del libro di dialogare con le altre espressioni della cultura e con l’identità dei territori. Portare tre incontri letterari all’interno di una manifestazione dedicata alla gastronomia significa costruire un racconto ancora più ampio di Ceglie Messapica e della nostra terra, dove cucina, cultura, tradizioni e storie possono diventare parti dello stesso percorso», dichiara Flavio Cellie.

«Il nostro ringraziamento va alla New Music Promotion, che ha creduto in questa collaborazione e ci ha dato la possibilità di essere parte del Ceglie Food Festival, e al Comune di Ceglie Messapica per l’attenzione e il sostegno alle iniziative culturali. Ringraziamo inoltre gli autori, i moderatori e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione degli incontri. Per Una Valle di Libri è importante continuare a creare occasioni nelle quali la lettura possa uscire dai luoghi tradizionali e incontrare pubblici diversi».

La presenza dell’associazione al Ceglie Food Festival rappresenta anche la prosecuzione di un percorso che punta a mettere in rete esperienze e iniziative culturali della Valle d’Itria e dell’Alto Salento, facendo dei libri uno strumento di incontro, conoscenza e valorizzazione delle comunità.

Gli appuntamenti saranno tutti ospitati in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica e saranno ad accesso libero.

PROGRAMMA

Sabato 22 agosto 2026 | ore 20.30

Francesca Micoccio

Dialoga con Angelo Maria Perrino

Sabato 22 agosto 2026 | ore 21.45

Chiara Maci

Dialoga con Francesca Micoccio

Domenica 23 agosto 2026 | ore 20.30

Vincenza Gianfredi

Dialoga con Mimmo Turrisi

In collaborazione con Amor Linga APS

📍 Piazza Plebiscito – Ceglie Messapica

Eventi letterari a cura dell’Associazione Una Valle di Libri nell’ambito del Ceglie Food Festival 2026.