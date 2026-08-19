Sabato 22 agosto dalle 19:00: focus su Costa Merlata–Mogale, solidarietà con la Palestina, stand informativi di Rete No CPR, Collettiva Transfemminista QUEER, Centro Antiviolenza Io Donna e Residenze PLAY BRINDISI.

BRINDISI – Prosegue la rassegna estiva di Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo a Brindisi. Dopo il successo del concerto di apertura, sabato 22 agosto a partire dalle ore 19:00 il cartellone propone la serata-evento “TREMULA TERRA — Contro l’occupazione delle nostre coste”, uno spazio aperto di confronto, musica e cittadinanza attiva.

L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sulle trasformazioni in atto lungo il litorale pugliese, ponendo l’attenzione sul progetto di resort di lusso previsto nell’area di Costa Merlata–Mogale (Ostuni), sostenuto anche da investimenti israeliani, e sulle conseguenze dell’urbanizzazione privata sull’ecosistema, sul paesaggio e sulla libera fruizione del territorio.

Articolazione e interventi della serata:

Dibattito e approfondimento: Focus tematico sulla tutela delle coste, la salvaguardia dell’ecosistema locale e l’impatto dei grandi investimenti privati sul territorio pugliese.

Spazio di solidarietà: Approfondimento dedicato alla situazione in Palestina, contro l’occupazione dei territori e il genocidio a Gaza, per riaffermare il valore della solidarietà internazionale.

Musica dal vivo & Mostra artistica: Esibizioni dal vivo di band e artisti del panorama locale e percorsi espositivi a tema.

La rete associativa e le realtà del territorio presenti:

Durante la serata il Santa ospiterà un importante presidio sociale con gli stand informativi ed espositivi delle realtà attive sul territorio:

Rete No CPR Brindisi & Collettiva Transfemminista QUEER: La Rete No CPR Brindisi(nocprbrindisi.it) sarà presente per sensibilizzare la cittadinanza contro la detenzione amministrativa dei migranti, denunciando l’illegittimità e la disumanità dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (compreso il presidio di Restinco), promuovendo la libertà di movimento, il contrasto al razzismo sistemico e la tutela dei diritti dei lavoratori migranti. Al suo fianco, la Collettiva Transfemminista QUEER di Brindisi porterà i temi dell’autodeterminazione, dell’inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza patriarcale.

Associazione “Io Donna” — Centro Antiviolenza: Esporrà il lavoro, le campagne di sensibilizzazione e i servizi operativi del Centro Antiviolenza, da anni presidio fondamentale in città per l’accoglienza, il sostegno, l’affiancamento e la fuoriuscita dalla violenza di genere per donne e minori.

Punto Informativo PLAY BRINDISI (PN METRO PLUS): Durante la serata sarà possibile ricevere informazioni in merito alle Residenze PLAY BRINDISI nell’ambito del programma PN METRO PLUS: Un’esperienza collettiva capace di generare installazioni di architettura leggera e arte urbana presso il Parco del Cillarrese. Le iscrizioni sono attualmente aperte per la seconda sessione, che si terrà dal 27 settembre al 2 ottobre, e per la terza sessione, in programma dal 4 al 9 ottobre. Ogni sessione è aperta ad un massimo di 20 partecipanti per cui è prevista un’indennità di partecipazione di massimo 300€

Prossimo appuntamento in cartellone

Domenica 23 Agosto (ore 19:00) – SANTA POETRY SLAM (targato Slammals)

Gara poetica nazionale circuito LIPS

6 poet3 sul palco in due manche performative con giuria popolare del pubblico.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Sede: Santa Spazio Culturale / Biblioteca del Vicolo – Via Santa Chiara, 2, Brindisi

Ingresso: Contributo a sostegno delle attività culturali (vedi sul sito o chiedi info whatsapp)

Telefono / Whatsapp: 0831 15 61 076

Email: info@santaspazioculturale.it

Sito web: www.santaspazioculturale.it/eventi

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Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI