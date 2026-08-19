I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entrano ufficialmente nel vivo dal 20 agosto al 3 settembre 2026, trasformando la Puglia nel cuore pulsante dello sport internazionale. Tra le città protagoniste di questa storica ventesima edizione spicca Brindisi, designata come sede strategica per ospitare il debutto assoluto e le prime sfide della fase preliminare del torneo di pallavolo maschile e calcio.

A Brindisi, i lavori per i XX Giochi del Mediterraneo (che ospitano le gare di calcio) si sono concentrati principalmente sul restyling dello Stadio Comunale Franco Fanuzzi e sulla viabilità locale.

I principali interventi hanno riguardato:

Stadio Franco Fanuzzi: È stato oggetto di un profondo revamping (del valore di oltre 4 milioni di euro) per ammodernare l’impianto del quartiere Casale.

Copertura: È stata realizzata la nuova copertura della gradinata.

Tribune: Riqualificazione generale e sostituzione di tutti i seggiolini.

Interni: Consolidamento strutturale, rifacimento degli spogliatoi e delle aree dedicate agli atleti.

Impianti: Adeguamento dei sistemi tecnologici e di sicurezza.

Infrastrutture e Viabilità: Adeguamento delle strade e dei collegamenti per i mezzi pesanti e il traffico a servizio della Cittadella dello Sport in contrada Masseriola.

Per garantire standard prestazionali, tecnici e di sicurezza di livello mondiale, l’intero allestimento dei campi da gioco e delle strutture di allenamento è stato affidato a Ennova Solution. L’azienda si è occupata della posa in opera della pavimentazione tecnica Taraflex nei principali palazzetti e istituti scolastici dislocati tra Brindisi, Lecce, Taranto e provincia.

L’azienda è Partner di Riferimento: Ennova Solution è l’official partner della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), per la quale cura l’allestimento delle superfici di tutti i grandi eventi e dei campionati più importanti del Paese.

Distributore Esclusivo: Distribuisce in esclusiva sul mercato italiano il celebre Taraflex di Gerflor, la pavimentazione sportiva indoor più famosa e performante al mondo.

Tecnologia e Sicurezza: Il manto sintetico Taraflex è omologato dalle federazioni internazionali (FIVB, FIBA, IHF). È progettato specificamente per proteggere le articolazioni degli atleti grazie a un perfetto assorbimento degli urti, garantendo al contempo la massima resa nei cambi di direzione, nei salti e nella stabilità.

Il programma del debutto al PalaPentassuglia

Il PalaPentassuglia di Brindisi assume una centralità strategica nei Giochi ospitando in esclusiva le gare della prima ed emozionante giornata della fase a gironi (qualificazioni) per il torneo di pallavolo maschile.

La città si fa trovare pronta con un campo da gioco impeccabile, installato a regola d’arte dai tecnici di Ennova Solution per assecondare le giocate dei talenti azzurri della Superlega. Sul rettangolo di gioco brindisino, giovedì 20 agosto 2026, si disputano tre incontri consecutivi che segnano il debutto ufficiale della competizione:

· Ore 12:00 – Kosovo vs Grecia (Torneo Maschile)

· Ore 15:00 – Spagna vs Egitto (Torneo Maschile)

· Ore 18:00 – Italia vs Portogallo (Torneo Maschile – Esordio degli Azzurri)

I tagliandi per questi match inaugurali al PalaPentassuglia sono acquistabili tramite la piattaforma ufficiale Vivaticket. Successivamente a questa giornata di apertura, il torneo maschile e le fasi calde delle finali si sposteranno negli altri palazzetti pugliesi.

La mappa degli interventi: volley, pallamano e allenamenti

L’intervento capillare e specializzato di Ennova Solution ha coperto non solo i campi ufficiali di gara, ma anche i centri nevralgici scelti per le sessioni di allenamento e per le altre discipline indoor come la pallamano.

Brindisi (PalaPentassuglia): Teatro dei tre match della giornata inaugurale del volley maschile, con il manto Taraflex posizionato per esaltare le performance degli atleti.

Lecce (PalaVentura): Struttura completamente rimodernata che ospita il debutto ufficiale e i gironi della Nazionale Italiana femminile (esordio giovedì 20 agosto contro la Bosnia ed Erzegovina).

Taranto (PalaMazzola): Il palazzetto principale del capoluogo jonico, allestito con la pavimentazione tecnica Ennova per ospitare i big match azzurri della fase a gironi (contro l’Egitto il 24 agosto e la Serbia il 26 agosto), oltre alle semifinali e alle finali per le medaglie.

Pulsano: Il palazzetto dello sport locale è stato convertito in un moderno hub di allenamento grazie alla posa temporanea del manto tecnico Gerflor.

Istituto Maria Pia (Taranto): La palestra di questo storico istituto scolastico superiore è stata interamente riqualificata con il montaggio del Taraflex. Questo permette alle nazionali lo screening e la preparazione atletica pre-gara in condizioni identiche a quelle dei campi principali.

Il torneo di pallamano si svolgerà nei campi di Conversano: Storica culla e capitale della pallamano pugliese, i cui impianti sono stati dotati di pavimentazione ad alto assorbimento d’impatto, adatta ai massimi livelli agonistici della disciplina.

Fasano: Altro polo d’eccellenza e scudettato della pallamano nazionale, attrezzato con le migliori superfici per accogliere i flussi di allenamento e le rifiniture tattiche delle delegazioni del Mediterraneo.

Mentre i centri di allenamento e preparazione gare saranno

Statte e Sava: Interventi mirati hanno interessato anche l’impianto polivalente di Statte e il palazzetto di Sava, anch’essi adibiti a centri d’allenamento per le squadre.

Grazie alla sinergia logistica tra il Comitato Organizzatore dei Giochi e l’efficienza strutturale di partner tecnici del calibro di Ennova Solution, la Puglia offre ad atleti e spettatori un palcoscenico tecnologico d’avanguardia, per un’edizione dei Giochi del Mediterraneo destinata a rimanere nella storia dello sport del territorio.

Giada Amatori