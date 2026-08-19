Il concerto dei Tarantolati di Tricarico nella centralissima Via Roma chiude come di consuetudine a ritmo di pizzica la dodicesima edizione della Notte Verde di Cisternino. Previsto il pubblico delle grandi occasioni come avvenuto nelle precedenti edizioni con la presenza del gruppo lucano che porta il suo atteso tour Balla Carme e che di recente e’ stato premiato dalla Regione Basilicata per la sua gloriosa carriera. Si attende una serata spumeggiante che promette di fare ballare la tarantella a tutti i presenti. Inoltre in via San Quirico stand artigianali e gastronomici e musica live con esibizione di Eva Sol e Dj-set, mentre in largo Amati lo spazio dedicato alla cultura persiana, in Piazza Garibaldi l’arte della lavorazione della pietra a secco, ed in piazza Marconi la possibilità di conoscere la biodiversità vegetale.

La Notte Verde è un’interessante manifestazione cresciuta di valore nel tempo che promuove artigianato, buon gusto, cultura locale e biodiversità e che coinvolge l’intero borgo della Valle d’Itria dove ogni anno presenta una tematica specifica di interesse collettivo da sviluppare. Questa edizione è stata dedicata al tema evocativo “Pietra su Pietra” che ha visto una serie di precedenti iniziative in preparazione all’evento. La Notte Verde è tra le manifestazioni di punta dell’estate cistranese organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Urbieterre APS, apprezzata organizzazione guidata da Giuseppe Losavio che realizza puntualmente con grande partecipazione eventi culturali di rilievo (centenario stazione Ferrovie Sud-est, fiera della Bomminella e Presepe Vivente e tanto altro) con la collaborazione del Comune di Cisternino, il Patrocinio della Regione Puglia e il sostegno di enti pubblici e privati. La manifestazione ha trasformato il centro storico in un grande museo diffuso a cielo aperto e in un percorso esperienziale a “cantieri vivi” con quattro macro-aree tematiche nel centro urbano di Cisternino dedicate alla costruzione in scala di trulli in pietra a secco, con la spiegazione di tecniche millenarie tramandate alle generazioni.

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci saranno gli stand gastronomici e artigianali allestiti in Via San Quirico – dove si potranno gustare i sapori autentici della Puglia – e la mostra fotografica composta da 20 scatti e intitolata “Italia, l’arte della costruzione in pietra a secco: maestri, manufatti e paesaggi”.

FRANCESCO ZIZZI