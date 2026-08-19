Anche dopo il picco della settimana di Ferragosto, con i litorali pugliesi ancora molto frequentati e caratterizzati da un’intensa affluenza turistica, prosegue senza sosta l’attività di controllo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi. Gli interventi rientrano nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, disposta dal Comando Generale del Corpo per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei bagnanti e la salvaguardia dell’ambiente marino.

I principali interventi della giornata di ieri:

Liberata area demaniale a Ostuni (Località Pilone e Torre San Leonardo): I militari della Delegazione di Spiaggia di Villanova sono intervenuti in località Pilone dove una struttura ricettiva su proprietà privata aveva abusivamente posizionato di prima mattina ombrelloni e lettini su oltre 100 metri quadrati di spiaggia libera, in assenza di effettivi fruitori. L’attrezzatura balneare è stata posta sotto sequestro e l’area è stata immediatamente restituita al libero uso dei cittadini. L’operazione segue quanto già accertato dagli stessi militari nei giorni precedenti in località Torre San Leonardo, dove un’altra struttura balneare su proprietà privata aveva occupato senza autorizzazione circa 40 metri quadrati di spiaggia libera posizionando ombrelloni e lettini. Si ricorda che, così come è vietato per i privati cittadini posizionare ombrelloni all’alba come “segnaposto”, anche le strutture private che effettuano noleggio attrezzature non possono occupare preventivamente o senza autorizzazione la spiaggia libera.

Sanzione per assenza di abbigliamento di salvataggio a Fasano: Il personale della Sezione di Polizia Marittima di Brindisi ha sanzionato uno stabilimento balneare in quanto l’assistente ai bagnanti era sprovvisto della prescritta maglietta rossa con la dicitura “SALVATAGGIO”, fondamentale per l’immediata identificazione in caso di emergenza.

Sanzione per barriere architettoniche a Ostuni: Un secondo impianto balneare nel Comune di Ostuni è stato sanzionato per non aver predisposto il camminamento perpendicolare fino alla battigia, idoneo a garantire il sicuro e agevole accesso al mare alle persone diversamente abili.

L’attività della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera rimarrà focalizzata, prioritariamente, sulla verifica capillare dei presidi di sicurezza degli stabilimenti balneari (presenza di bagnini abilitati, dotazioni di soccorso, idoneità dei mezzi di salvataggio e segnaletica). Nel confermare che i controlli proseguiranno sino al termine della stagione estiva, si invitano tutti gli operatori del settore e i fruitori del mare al rigoroso rispetto delle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi, mettendo sempre al primo posto la sicurezza e la salvaguardia della vita umana.