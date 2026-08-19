L’Aurora Volley Brindisi annuncia l’ingaggio della Dottoressa Nicoletta De Rosa nel ruolo di preparatrice atletica per la stagione 2026/27. Un profilo di assoluto spessore, che porta nello staff tecnico biancazzurro una competenza rara: quella di chi sa lavorare sul corpo e sulla mente allo stesso tempo.

Psicologa, dottoressa in Scienze Motorie e mental coach, Nicoletta è una figura capace di seguire le atlete a 360 gradi, dalla preparazione fisica al supporto mentale. Un approccio moderno e completo, sempre più fondamentale nel volley ad alto livello.

Non è la prima volta che Nicoletta è vicina al mondo della pallavolo brindisina: ex pallavolista, ha vestito la maglia dell’Assi Manzoni Brindisi in Serie B2 dal 1992 al 1998, portando con sé quella conoscenza del gioco dall’interno che solo chi ha vissuto lo spogliatoio può avere.

La Dottoressa De Rosa insieme alla Head Coach Cristina Laudisa e all’Assistente Allenatrice Monica Casalino compone uno staff tecnico tutto al femminile e di notevole spessore. Una scelta precisa e coerente con la filosofia del club, che affida la guida tecnica e atletica della squadra a tre professioniste di valore.

“Sono molto contento che la Dottoressa De Rosa sia entrata a far parte del nostro staff. L’abbiamo cercata con convinzione, conoscendo la sua preparazione e il suo valore. Sono convinto che sarà un elemento prezioso per il nostro progetto. Avere uno staff tecnico interamente al femminile è per me un grande motivo di orgoglio.” commenta il Presidente Ercole Saponaro

“Accolgo questa sfida con enorme entusiasmo e con tutti i buoni propositi per mettere in atto i protocolli di preparazione atletica più consoni alle caratteristiche atletiche e mentali delle giocatrici. Mi sono messa in gioco perché la passione che ho per lo sport non muore mai.” dichiara la nuova preparatrice atletica del club biancoazzurro.