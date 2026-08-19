In occasione del recente avvicendamento alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, il Consigliere Regionale della Puglia, Tommaso Gioia, desidera esprimere un accorato e doveroso ringraziamento nei confronti del Direttore Generale uscente, il Dott. Maurizio De Nuccio, ripercorrendo l’intenso impegno profuso a tutela e valorizzazione della sanità del territorio provinciale.

«Desidero rivolgere un profondo e sentito ringraziamento al Dott. Maurizio De Nuccio per lo straordinario lavoro svolto alla guida dell’ASL di Brindisi. In questi anni abbiamo condiviso sfide complesse, affrontando con determinazione le tante criticità del nostro sistema sanitario e lavorando sempre con un unico obiettivo: garantire risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. A Maurizio va la mia gratitudine per la disponibilità, il rigore professionale, l’attenzione dimostrata verso i presidi ospedalieri del territorio e la costante sinergia istituzionale che ha permesso di raggiungere traguardi fondamentali per la comunità brindisina.»

«Contemporaneamente, accolgo con favore la nomina dell’Avv. Stefano Rossi a nuovo Direttore Generale dell’ASL Brindisi. Per Rossi si tratta di un importante ritorno in un territorio che conosce bene, ed è una figura di comprovata competenza e visione manageriale. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questa nuova e delicata sfida. Sono certo che, nel solco dell’impegno tracciato, saprà dare ulteriore impulso al potenziamento dei servizi e della medicina di prossimità nella nostra provincia. Da parte mia e della Regione Puglia non mancherà mai il massimo supporto e la piena collaborazione per continuare a far crescere la sanità locale.»