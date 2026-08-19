“Nell’esprimere il mio augurio di buon lavoro al nuovo Direttore generale, Stefano Rossi, auspico il ripristino di stabilità e direzione in un ente che ha affrontato sfide considerevoli e ridimensionamenti negli ultimi anni. Non posso, tuttavia, esimermi dal manifestare le mie preoccupazioni riguardo alla situazione attuale dell’Asl brindisina. La mancanza di direttori e un’organizzazione che appare disallineata e poco efficiente stanno compromettendo la qualità dei servizi offerti. È fondamentale che si intraprendano azioni tempestive e mirate per affrontare queste criticità.

“In particolare, è necessario concentrare il massimo sforzo verso l’ospedale Perrino di Brindisi, un DEA di secondo livello che deve essere potenziato e reso efficiente. Investire in questa struttura è cruciale per garantire una sanità adeguata e rispondere alle esigenze della comunità. Spero vivamente che, da questo momento, si possano affrontare le problematiche con urgenza e determinazione per riorganizzare al meglio una Asl le cui numerose problematiche sono sotto gli occhi di tutti e che si trascinano da troppo tempo.

“Nei prossimi giorni, mi recherò personalmente presso la Direzione Strategica dell’ASL di Brindisi per discutere più a fondo della rete territoriale e distrettuale nonché ospedaliera, oltre che della centralizzazione dei pazienti nel contesto dell’emergenza-urgenza, per quanto riguarda il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Attualmente, la centralizzazione del paziente in questa struttura è disorganizzata con le relative conseguenze. È fondamentale, che il paziente raggiunga la sede più idonea e in tempi rapidi per le cure più adeguate”.