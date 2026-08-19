Sarà Francavilla Fontana, domenica 23 agosto alle ore 21, il palcoscenico dell’esordio della Nazionale Italiana ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Allo stadio comunale “Giovanni Paolo II” le Azzurre del torneo di calcio femminile Under 18 sfideranno infatti il Kosovo nella prima partita della fase a gironi.

Gli appuntamenti sportivi a Francavilla

Francavilla Fontana è tra le città pugliesi che ospiteranno le competizioni dei Giochi, con due discipline in programma: il calcio e il badminton.

Il torneo di calcio vedrà impegnate le rappresentative nazionali Under 21 maschili e Under 18 femminili. Le partite in programma allo stadio “Giovanni Paolo II” si giocheranno nella fase a gironi, dal 22 al 27 agosto, e vedranno impegnate le rappresentative di Algeria, Kosovo, Albania, Marocco, Turchia, Tunisia e Macedonia del Nord e, nel torneo femminile, anche l’Italia.

Il Palazzetto dello Sport ospiterà invece l’intero torneo di badminton, dal 22 al 28 agosto. Per Francavilla Fontana si tratta di un appuntamento di particolare prestigio, perché i vincitori del torneo si qualificheranno direttamente per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Oltre i Giochi: tra arte, cultura e spettacolo

Nei giorni dei Giochi, la città ospiterà a Palazzo del Sedile una mostra a tema sportivo con le opere dello scultore Pietro Guida. Negli stessi giorni a Castello Imperiali sarà possibile visitare la grande mostra “Barocco e Neobarocco, da Rubens a Mitoraj”, prorogata fino al 31 ottobre, mentre piazza Giovanni XXIII accoglierà due grandi concerti, previsti all’interno del cartellone estivo “Bella Fresca”: il 23 agosto Pierdavide Carone con il suo omaggio a Lucio Dalla, il 26 agosto la Premiata Forneria Marconi.

Francavilla Fontana sarà inoltre presente a Taranto con un proprio stand di promozione turistica all’interno dell’evento “Destinazione Mediterraneo – Festival dell’accoglienza e della promozione turistica di Taranto e dei Borghi dell’Area Jonica”. L’iniziativa vedrà la collaborazione della Pro Loco della Città degli Imperiali.

Gli investimenti e le opere realizzate

Il percorso verso i Giochi ha interessato lo stadio comunale “Giovanni Paolo II” e il Palazzetto dello Sport, entrambi oggetto di un articolato intervento di ammodernamento, per un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro finanziato dal Governo attraverso la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo, guidata da Massimo Ferrarese, a cui si aggiungono 400mila euro stanziati dal Comune di Francavilla Fontana. Le opere hanno riguardato lo stadio, che porta la capienza a circa 4.764 posti, e la modernizzazione del Palazzetto, con una capienza di 1.150 spettatori.

Attorno alle due strutture sono stati inoltre realizzati due nuovi parcheggi gratuiti (su via Ceglie Messapica, con 472 posti auto e 96 per motocicli, e su via Argentina, con 150 posti) e un tensostatico per gli allenamenti di badminton nel quartiere Peraro. Per agevolare gli spostamenti, STP Brindisi e Amministrazione Comunale hanno predisposto inoltre una navetta gratuita che collega il parcheggio di via Ceglie Messapica al centro cittadino, attiva per l’intera durata dei Giochi e fino al 15 settembre.

“Abbiamo lavorato a lungo, in piena sintonia con il Comitato Organizzatore e con la struttura commissariale, perché Francavilla Fontana potesse essere all’altezza di questo appuntamento” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo, che sarà presente allo stadio Iacovone di Taranto per la Cerimonia inaugurale, il 21 agosto.

“I Giochi sono un’occasione irripetibile per far conoscere Francavilla a una platea internazionale, sono sicura che anche la città è pronta a dimostrare tutta la sua capacità di accoglienza” dichiara la vicesindaca con delega al Turismo Anna Maria Padula.

“Ospitare gare di questo livello significa mettere alla prova, e valorizzare, tutto il lavoro fatto in questi anni sulle nostre strutture sportive” commenta l’assessore allo Sport Domenico Attanasi. “L’approdo dei Giochi a Francavilla è un riconoscimento importante per la grande vocazione sportiva della nostra comunità.”