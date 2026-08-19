Confesercenti Ostuni esprime un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’installazione dei rosoni luminosi in Piazza Italia in occasione dei festeggiamenti dedicati a Santo Oronzo. Un intervento che, pur nella sua forma ancora “timida”, rappresenta un segnale di attenzione verso la parte moderna della città, spesso meno coinvolta nelle iniziative legate alla tradizione religiosa e turistica.

Come sottolineato dalla delegata cittadina Angelica Milone, integrare Piazza Italia, Viale Pola e le vie limitrofe nel percorso simbolico delle festività significa riconoscere il ruolo di un’area commerciale viva tutto l’anno, che da tempo costituisce un vero centro commerciale diffuso.

Unire le diverse anime di Ostuni – quella storica e quella contemporanea – non è solo una scelta estetica: è un modo per distribuire meglio i flussi turistici, ampliare la fruizione degli spazi urbani e generare nuovo interesse verso le attività economiche che sostengono quotidianamente la città.

I rosoni installati in queste ore rappresentano un primo passo. Confesercenti Ostuni auspica che, già dai prossimi anni, si possa immaginare un allestimento luminoso più ampio e coordinato, capace di valorizzare l’intero asse commerciale e di accompagnare residenti e visitatori in un percorso unitario, dove tradizione, identità e vitalità economica si rafforzano a vicenda.

La collaborazione tra istituzioni e imprese resta decisiva per una Ostuni che cresce in modo armonico, senza lasciare indietro nessuna parte della città.

Confesercenti conferma la propria disponibilità a contribuire con idee e proposte alla costruzione di una visione urbana che tenga insieme

valorizzazione del territorio, attrattività turistica e sostegno alle attività commerciali.

Angelica Milone

Delegata cittadina