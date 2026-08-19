In occasione del passaggio di consegne alla guida dell’ASL Brindisi, desidero rivolgere un sentito ringraziamento e un saluto istituzionale al direttore generale uscente, Dott. Maurizio De Nuccio.

Nel corso del mio mandato e nelle varie occasioni in cui ho avuto l’onore di conoscerlo e interfacciarmi con lui, ho apprezzato la sensibilità e la grande attenzione con cui ha affrontato le note e complesse difficoltà che caratterizzano da anni la nostra sanità, a partire dalla cronica carenza di organico che affligge la struttura centrale dell’Ospedale “Perrino” e le dinamiche territoriali che tutti ben conosciamo. Svolgere il ruolo di direttore generale in un territorio come il nostro non è certamente un compito facile; il dottor De Nuccio ha dimostrato passione e reale volontà nell’affrontare le criticità. È fin troppo facile e sbrigativo pensare che un’unica persona possa risolvere il collasso di un intero sistema sanitario, una crisi che purtroppo non riguarda soltanto la provincia di Brindisi ma attraversa l’intero comparto sanitario nazionale.

Al dottor De Nuccio rivolgo i miei migliori auguri per il suo futuro professionale e personale, colmo di soddisfazioni e successi.

Con lo stesso entusiasmo e immutato rispetto istituzionale, nella mia veste di consigliere comunale, formulo i migliori auguri di buon lavoro e un grande in bocca al lupo al nuovo DG Avv. Stefano Rossi. Auspico che possa mettere in campo tutti gli strumenti necessari per dare continuità agli indirizzi programmatici avviati, nel solco di una rinnovata efficienza per la salute dei cittadini brindisini.

Roberto Quarta

Consigliere comunale