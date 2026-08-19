Il 21 agosto prende il via a Taranto e in diversi comuni della Puglia la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. L’evento sportivo vedrà la partecipazione di circa 4.000 atleti provenienti da 26 Paesi appartenenti a tre continenti, che si sfideranno in 33 differenti discipline.

La Città di Fasano si conferma protagonista assoluta nel panorama sportivo e infrastrutturale internazionale. In occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, il nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina sarà il teatro ufficiale ed esclusivo delle sfide del torneo di Pallamano maschile e femminile, ospitando le più prestigiose rappresentative nazionali del bacino mediterraneo.

Un traguardo di straordinario valore storico, sociale e urbanistico per l’intera comunità fasanese. La città celebra così il definitivo riscatto di un’area a lungo rimasta incompiuta e contrassegnata da un lontano cantiere abbandonato, oggi trasformata in una struttura polifunzionale di oltre 2.200 posti a sedere, moderna, eco-sostenibile e pienamente omologata per ospitare grandi eventi sportivi di livello globale.

L’assegnazione del torneo di Pallamano rappresenta inoltre il naturale e meritato coronamento di una viscerale tradizione sportiva della città, da sempre vertice e punto di riferimento della disciplina in Italia con la plurititolata squadra Junior Fasano. L’impianto di Vigna Marina, servito da una nuova e moderna rete viaria e da ampi parcheggi attrezzati anche per la mobilità sostenibile, si proietta così al centro della mappa sportiva del Mediterraneo.

«Vedere i migliori atleti del Mediterraneo – spiega il Sindaco Francesco Zaccaria – sfidarsi sul parquet della nostra struttura e un’emozione indescrivibile e la realizzazione di un sogno collettivo. Fasano dimostra di essere pronta ad accogliere eventi di respiro internazionale con l’entusiasmo e la calorosa ospitalità che la contraddistinguono. I Giochi del Mediterraneo rappresentano una vetrina promozionale straordinaria per il nostro territorio».

«Se guardiamo indietro – commenta l’Assessore allo Sport Giuseppe Galeota -, il valore di questo momento raddoppia: in meno di dieci anni siamo stati capaci di azzerare una ferita aperta per la citta, passando dal degrado dell’ex rudere alla costruzione da zero di un palazzetto moderno, efficiente e polifunzionale. Passare dalle rovine ad ospitare incontri internazionali di altissima importanza e il giusto premio al lavoro svolto e la prova che lo sport e motore di sviluppo e riscatto urbano».

Tutte le gare si svolgeranno presso il Nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina. Di seguito il dettaglio delle sfide in programma:

Data Ora Torneo Fase Incontro

Sabato 22 Agosto 2026 11:00 Femminile Fase a gironi Macedonia del Nord vs Grecia

Sabato 22 Agosto 2026 15:00 Femminile Fase a gironi Kosovo vs Algeria

Domenica 23 Agosto 2026 11:00 Maschile Fase a gironi (Girone B) Tunisia vs Grecia

Domenica 23 Agosto 2026 15:00 Maschile Fase a gironi (Girone B) Algeria vs Cipro

Domenica 23 Agosto 2026 17:30 Maschile Fase a gironi (Girone A) Egitto vs Portogallo

Domenica 23 Agosto 2026 20:00 Maschile Fase a gironi (Girone A) ITALIA vs Kosovo

Lunedì 24 Agosto 2026 15:00 Femminile Fase a gironi Grecia vs Kosovo

Lunedì 24 Agosto 2026 17:30 Femminile Fase a gironi Tunisia vs Macedonia del Nord

Lunedì 24 Agosto 2026 20:00 Femminile Fase a gironi Algeria vs ITALIA

Martedì 25 Agosto 2026 11:00 Maschile Fase a gironi (Girone A) Kosovo vs Egitto

Martedì 25 Agosto 2026 15:00 Maschile Fase a gironi (Girone B) Cipro vs Tunisia

Martedì 25 Agosto 2026 17:30 Maschile Fase a gironi (Girone B) Algeria vs Grecia

Martedì 25 Agosto 2026 20:00 Maschile Fase a gironi (Girone A) ITALIA vs Portogallo

Mercoledì 26 Agosto 2026 15:00 Femminile Fase a gironi Macedonia del Nord vs Algeria

Mercoledì 26 Agosto 2026 17:30 Femminile Fase a gironi Grecia vs Tunisia

Mercoledì 26 Agosto 2026 20:00 Femminile Fase a gironi Kosovo vs ITALIA

Giovedì 27 Agosto 2026 11:00 Maschile Fase a gironi (Girone B) Grecia vs Cipro

Giovedì 27 Agosto 2026 15:00 Maschile Fase a gironi (Girone B) Tunisia vs Algeria

Giovedì 27 Agosto 2026 17:30 Maschile Fase a gironi (Girone A) Portogallo vs Kosovo

Giovedì 27 Agosto 2026 20:00 Maschile Fase a gironi (Girone A) Egitto vs ITALIA

Venerdì 28 Agosto 2026 15:00 Femminile Fase a gironi Kosovo vs Tunisia

Venerdì 28 Agosto 2026 17:30 Femminile Fase a gironi Algeria vs Grecia

Venerdì 28 Agosto 2026 20:00 Femminile Fase a gironi ITALIA vs Macedonia del Nord

Sabato 29 Agosto 2026 17:30 / 20:00 Maschile Semifinali Da definire

Domenica 30 Agosto 2026 20:00 Femminile Fase a gironi ITALIA vs Grecia

Lunedì 31 Agosto 2026 17:30 Maschile Finale 3° Posto (Bronzo) Da definire

Lunedì 31 Agosto 2026 20:00 Maschile Finale 1° Posto (Oro) Da definire

Martedì 1° Settembre 2026 15:00 Femminile Finale 5° Posto Da definire

Martedì 1° Settembre 2026 17:30 Femminile Finale 3° Posto (Bronzo) Da definire

Martedì 1° Settembre 2026 20:00 Femminile Finale 1° Posto (Oro) Da definire

Ufficio Stampa

Città di Fasano