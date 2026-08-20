Tre giorni per raccontare attraverso il cibo l’identità, le tradizioni e il futuro di una città che ha fatto della gastronomia uno dei suoi principali elementi distintivi. Dal 21 al 23 agosto 2026 torna il Ceglie Food Festival, giunto alla sedicesima edizione, con un programma che ancora una volta coinvolgerà il centro storico di Ceglie Messapica trasformandolo in un grande percorso dedicato ai sapori, ai produttori e alla cultura del cibo.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Patrimonio Vivo”, naturale prosecuzione del percorso avviato con “PRIMA”, l’anteprima del festival dedicata al confronto tra operatori, istituzioni ed esperti.

Il Ceglie Food Festival rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la città e per l’intero territorio pugliese. Una manifestazione che negli anni ha costruito il proprio format facendo dialogare cooking show, incontri, produttori, aziende, street food, musica e intrattenimento, coinvolgendo piazze e strade del centro storico.

Una formula che sarà confermata anche nel 2026 e che punta a valorizzare Ceglie Messapica quale città della gastronomia, luogo nel quale la cucina non rappresenta soltanto un elemento di attrazione turistica, ma una parte fondamentale dell’identità e dell’economia della comunità.

ISABELLA POTÌ TRA GLI OSPITI PIÙ ATTESI

Tra i protagonisti più attesi dell’edizione 2026 ci sarà la chef Isabella Potì, che salirà sul palco centrale di Piazza Plebiscito nella serata inaugurale di venerdì 21 agosto.

Piazza Plebiscito sarà ancora una volta il cuore del Festival. Nelle tre serate del 21, 22 e 23 agosto sul palco si alterneranno chef, esperti, produttori e figure di primo piano del mondo gastronomico, insieme ai rappresentanti delle aziende olivicole, vitivinicole e agroalimentari del territorio.

A condurre gli appuntamenti del palco centrale sarà Federico Quaranta, conduttore televisivo e radiofonico Rai e volto da anni legato al racconto dell’agricoltura, del cibo e dei territori italiani.

La presenza di Quaranta rinnova un rapporto consolidato con il Ceglie Food Festival, che già nelle precedenti edizioni lo ha visto protagonista sul palco della manifestazione.

LE AZIENDE DEL TERRITORIO PROTAGONISTE DEL FESTIVAL

Elemento centrale dell’edizione sarà ancora una volta la collaborazione con importanti aziende locali e pugliesi, chiamate a raccontare attraverso i propri prodotti la ricchezza e la varietà dell’agroalimentare regionale.

Particolare attenzione sarà dedicata al comparto olivicolo e vitivinicolo, insieme alle altre produzioni che contribuiscono a costruire l’identità gastronomica della Puglia.

Il Festival diventa così non soltanto una vetrina, ma un luogo d’incontro tra chi produce, chi trasforma, chi cucina e chi racconta il territorio.

Il rapporto tra il Ceglie Food Festival e le imprese rappresenta infatti uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione: il patrimonio gastronomico vive attraverso le persone, ma anche attraverso quelle aziende che ogni giorno investono nella qualità delle materie prime, nella tutela delle produzioni e nella capacità di innovare mantenendo saldo il legame con la propria terra.

DAL PALCO ALLE STRADE DEL CENTRO STORICO

La struttura del Festival manterrà la sua natura diffusa.

Accanto al palco principale di Piazza Plebiscito, Via Muri tornerà ad accogliere lo street food, con stand accompagnati da musica e momenti di intrattenimento.

Anche Piazza Sant’Antonio sarà coinvolta nella manifestazione con stand dedicati alla tradizione gastronomica locale, creando un itinerario che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta dei sapori e delle produzioni del territorio.

Una formula che negli anni ha caratterizzato il Ceglie Food Festival, portando il pubblico a vivere non una singola location ma il centro storico della città, trasformato per tre giorni in un grande spazio dedicato alla cultura gastronomica.

IL FOOD FESTIVAL INCONTRA I LIBRI

Tra le novità consolidate negli ultimi anni trova sempre maggiore spazio il rapporto tra cibo e libri, con talk e presentazioni che permettono di affrontare la gastronomia anche attraverso il racconto, la memoria e la divulgazione.

Il 22 agosto alle ore 20.30, in Piazza Plebiscito, sarà protagonista Francesca Micoccio, nuova voce della cucina salentina e autrice di Sapore Salentino, che dialogherà con Angelo Maria Perrino.

Alle 21.45 sarà invece la volta di Chiara Maci, volto noto della televisione e della comunicazione legata alla cucina, che presenterà Quelle due dialogando con Francesca Micoccio.

Il 23 agosto alle ore 20.30 spazio alla Dieta Mediterranea con Vincenza Gianfredi, che dialogherà con Mimmo Turrisi sulla pubblicazione Dieta Mediterranea, realizzata con Daniele Nucci.

Gli appuntamenti letterari sono curati dall’Associazione Una Valle di Libri. L’incontro con Vincenza Gianfredi è realizzato in collaborazione con Amor Linga APS.

GIANFREDA: «L’APPUNTAMENTO PIÙ IMPORTANTE CON LA GASTRONOMIA DELLA CITTÀ»

«Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla gastronomia nella città di Ceglie Messapica», dichiara Vincenzo Gianfreda di New Music Promotion.

«Siamo orgogliosi, come organizzazione, di realizzare ancora una volta un evento che negli anni è cresciuto insieme alla città e che oggi rappresenta un momento importante per la promozione di Ceglie Messapica e delle sue eccellenze. Fondamentale è la collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il sindaco Angelo Palmisano e con l’assessore Cosimo Bellanova, insieme a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione».

GIOIA: «IL CEGLIE FOOD FESTIVAL È PATRIMONIO DELLA CITTÀ E DELLA VALLE D’ITRIA»

La direzione artistica del palco centrale è affidata a Francesco Gioia, che spiega la scelta del tema dell’edizione 2026.

«Abbiamo voluto intitolare questa edizione “Patrimonio Vivo” perché il Ceglie Food Festival è ormai un patrimonio non soltanto della città di Ceglie Messapica, ma dell’intera Valle d’Itria. In questi giorni viene celebrato quel patrimonio culinario che abbiamo ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto e che abbiamo la responsabilità di custodire, raccontare e far evolvere».

«Per questo abbiamo voluto rimarcare con forza il concetto di identità e, quindi, di patrimonio, facendone il massimo comune denominatore dell’iniziativa di quest’anno. Il patrimonio gastronomico non deve essere semplicemente conservato: deve continuare a vivere nelle cucine, nelle aziende, nei prodotti e nelle persone che ogni giorno raccontano questo territorio».

CEGLIE MESSAPICA, UNA CITTÀ CHE SI RACCONTA ATTRAVERSO IL CIBO

La XVI edizione vuole dunque rafforzare il ruolo del Ceglie Food Festival come strumento di promozione non soltanto gastronomica, ma anche turistica, culturale ed economica.

Per tre giorni Ceglie Messapica diventerà il punto d’incontro tra memoria e contemporaneità: dalle ricette della tradizione alle nuove interpretazioni degli chef, dalle produzioni olivicole e vitivinicole allo street food, dai libri ai racconti degli operatori.

Un patrimonio che non rimane immobile, ma continua a essere prodotto, cucinato, condiviso e tramandato. Un “Patrimonio Vivo”, appunto.

Il Ceglie Food Festival 2026 è prodotto e realizzato da New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda, con la direzione artistica del palco centrale affidata a Francesco Gioia. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Ceglie Messapica e dalla Regione Puglia.

CEGLIE FOOD FESTIVAL – XVI EDIZIONE

21 • 22 • 23 agosto 2026

Centro storico – Ceglie Messapica

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