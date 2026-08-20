Un appuntamento pensato per i “lettori forti” quello proposto da Brundabooks – La Rassegna del Chiostro, giunta alla sua quinta edizione. Venerdì 21 agosto, alle ore 18.30, l’Enoteca Anelli ospiterà un nuovo incontro dedicato alla lettura e alla condivisione, con l’attivazione di un vero e proprio club di lettura.

Al centro della discussione ci sarà Il capitano di lungo corso di Bobi Bazlen, un’opera che offre l’occasione per rileggere e approfondire il tema scelto per l’edizione 2026 della kermesse culturale: “l’attesa”. A condurre l’incontro sarà l’operatrice culturale Paola Bisconti, che accompagnerà i partecipanti nel confronto sul libro e sulle suggestioni che la sua lettura può offrire.

A fare da cornice all’appuntamento saranno le esposizioni pittoriche a tema curate da Ada Corsa, autrice di libri e artista, che contribuiranno a creare un dialogo tra letteratura e arti visive.

Non mancherà, infine, un momento di convivialità con una degustazione di vino offerta dall’Enoteca Anelli, pensata per accompagnare la conversazione e favorire la socialità tra i partecipanti.

L’iniziativa rientra nel cartellone estivo “Meridiani d’estate” ed è patrocinata dal Comune di Brindisi e dalla Società di Storia Patria per la Puglia, con la collaborazione di Yeahjasi Santa Spazio Culturale e il sostegno dell’Enoteca Anelli. Un ringraziamento è rivolto anche a Conad City Piazza Cairoli, Susumaniello Vineria e Marella Abbigliamento.