Le storie come strumento per conoscere, comprendere, riflettere e partecipare. È questa l’idea alla base del “Festival delle Storie”, il nuovo progetto ideato e promosso dalla Taberna Libraria di Latiano, realizzata con il sostegno e la collaborazione del Consiglio Regionale della Puglia tra gli interventi previsti dal Bando “ACA – Avviso Consiglio Aperto 2026”, che sarà ufficialmente presentato martedì 25 agosto 2026, a partire dalle ore 20.30, negli spazi di via Torre 227 a Latiano.

Una serata pensata non soltanto come momento di presentazione, ma come vera e propria anticipazione dello spirito che accompagnerà il Festival nei mesi successivi: cultura, incontro, musica, narrazione e convivialità si intrecceranno per raccontare al pubblico un progetto che prenderà vita da settembre e proseguirà fino a dicembre 2026.

A condurre la serata di presentazione sarà il giornalista brindisino Nico Lorusso, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del progetto e delle sue caratteristiche. Il programma prenderà il via alle 20.30 con la presentazione del “Festival delle Storie”, per poi entrare nel vivo alle 21.00 con la presentazione del libro “La cucina dei manga”, un appuntamento dedicato al mondo dei manga e alle connessioni tra racconto, cultura e cucina, con la partecipazione dell’autore Giuseppe Bianco.

La serata proseguirà alle 21.45 con la musica live, affidata al duo composto da Ludovica Legrottaglie alla voce e Sergio Mazzini alla tastiera, che completeranno una serata costruita per mettere insieme linguaggi e pubblici differenti. Una formula che non è casuale e che rappresenta già, in qualche modo, la filosofia del Festival: partire dalle storie per creare occasioni di incontro e trasformare la cultura in esperienza condivisa.

Il Festival delle Storie si svilupperà nell’arco di quattro mesi, da settembre a dicembre 2026, attraverso un percorso itinerante che coinvolgerà diverse città e scuole della provincia di Brindisi, grazie anche alla collaborazione delle realtà istituzionali che hanno aderito alla dichiarazione di intenti collegata al progetto. Il cuore dell’iniziativa sarà infatti proprio la sua dimensione diffusa e itinerante: gli appuntamenti potranno svolgersi nelle scuole, durante le ore diurne, così come nei Comuni e nelle diverse realtà istituzionali e culturali coinvolte, attraverso incontri e momenti di confronto rivolti a pubblici differenti. Al centro ci saranno personaggi scrittori, professionisti e rappresentanti di varie categorie sociali, che saranno coinvolti con le loro “storie”, termine che si riferisci al vissuto di uomini e donne che hanno affrontato difficoltà, esperienze complesse, superato ostacoli o assunto un ruolo significativo nella società.

Raccontare queste esperienze significa offrire al pubblico la possibilità di conoscere realtà e vicende che spesso rimangono ai margini della conoscenza comune, ma anche sviluppare uno spirito critico, ampliare gli strumenti di lettura della realtà e affrontare temi importanti per la crescita individuale e collettiva.

Il viaggio del Festival si concluderà nel mese di dicembre con la XVI edizione del Premio alla Cultura “Samadi”, appuntamento finale nel quale sarà proclamato il destinatario del riconoscimento dedicato a una storia di particolare valore e a un impegno significativo nella diffusione della cultura a livello nazionale.

La serata del 25 agosto, dunque, rappresenta il primo passo di un percorso più ampio: un appuntamento aperto alla cittadinanza per presentare il Festival, raccontarne gli obiettivi e anticipare il viaggio che, nei mesi successivi, porterà le “Storie” fuori dalla sede della Taberna Libraria, nelle scuole, nei Comuni e nei luoghi della comunità.

Un progetto nel quale cultura e partecipazione diventano strumenti per conoscersi meglio, comprendere il presente e costruire nuove occasioni di dialogo.

L’appuntamento è per martedì 25 agosto 2026, alle ore 20.30, in via Torre 227 a Latiano.

Info: 338 4308881 – Taberna Libraria, Latiano. INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE

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