Un atto teppistico si è registrato stamattina ai danni di un pullman della STP di Brindisi utilizzato per il collegamento tra Cisternino e la Zona Industriale del capoluogo. Il fatto si è verificato alle ore 5.20. Un utente salito a bordo del mezzo pubblico alla fermata di Carovigno è sceso alla fermata situata nel rione Paradiso e, una volta a terra, ha lanciato un sasso di notevoli dimensioni contro lo sportello di ingresso del mezzo pubblico provocando la rottura de vetri. Il tutto, prima di darsi alla fuga.

L’autista del mezzo è stato condotto in ospedale, mentre sul posto è giunto immediatamente il personale della Stp per assistere i passeggeri che si trovavano a bordo e per portarli alla destinazione finale.

Sull’accaduto, ovviamente, indagano le forze dell’ordine.

“Questo ennesimo atto teppistico giunge a meno di dieci giorni dall’ultimo episodio, verificatosi lo scorso 29 gennaio in via Egnazia, sempre nel rione Paradiso – afferma la Presidente della STP di Brindisi, avv. Alessandra Cursi – ed è evidente che esiste un problema reale perché è nostro dovere assicurare l’incolumità del personale viaggiante e dei passeggeri che viaggiano a bordo dei nostri mezzi. Sono certa che le forze dell’ordine sapranno individuare l’autore di questa ennesima bravata, mentre diventa non più rinviabile l’adozione di forme di tutela per chi sceglie il mezzo pubblico e per chi ci lavora, soprattutto nelle zone più a rischio che, sulla base di quanto accaduto fino ad oggi, sono facilmente individuabili”.