Ritorna il Corso per Animatori Ambientali organizzato da Cooperativa Thalassia nella Riserva di Torre Guaceto.

Un’opportunità unica per chi desidera diventare animatore ambientale e contribuire alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, un percorso di formazione, conoscenza e approfondimento dedicato a tutti coloro che desiderano scoprire l’anima nascosta dei luoghi, comprendere meglio come ascoltare, tradurre e raccontare il linguaggio del mondo naturale che ci circonda.

Il corso è rivolto a studenti, educatori, guide naturalistiche e a tutti coloro che vogliono acquisire competenze nell’ambito dell’educazione ambientale. Attraverso un approccio pratico e coinvolgente, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare metodologie innovative per comunicare i valori della natura, imparando a coinvolgere il pubblico in attività di sensibilizzazione e scoperta del territorio.

Sarà un cammino per tappe, durante il quale diversi esperti ci condurranno verso la conoscenza del mondo naturale e ci consentiranno di approfondire le peculiarità della Riserva di Torre Guaceto, scenario e culla del nostro percorso e delle altre bellezze naturalistiche del nostro territorio. Il percorso formativo alternerà appuntamenti in aula con lezioni sul campo e lavoro di gruppo.

Il luogo delle attività sarà la Riserva di Torre Guaceto, luogo di pura meraviglia dove le esperienze in natura si intersecano con il racconto e la ricerca di linguaggi sempre nuovi per comunicare il mondo naturale ed il suo delicato equilibrio.

Gli appuntamenti del corso si terranno dal mattino al pomeriggio nelle giornate del 15, 16, 22 e 23 febbraio e dell’1 e 2 marzo 2025, con base d’aula presso il Centro visite Al Gawsit nella Borgata di Serranova.

Le attività sono aperte a studenti universitari, laureati, educatori, liberi professionisti e a chiunque desideri inserirsi nel campo lavorativo dell’educazione e dell’animazione ambientale.

Il corso per animatori ambientali ha il patrocinio del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed è realizzato in collaborazione con WWF BRINDISI, che ogni anno organizza i campi di volontariato nell’oasi di Torre Guaceto, con un focus particolare dedicato soprattutto al progetto tartarughe.

Per chi partecipa al corso animatori ci sarà la possibilità di proseguire la formazione iscrivendosi a WWF Brindisi, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed adeguare le competenze acquisite per diventare capo campo durante le attività proposte dall’associazione.

L’iscrizione avviene compilando il seguente form: https://forms.gle/7Vwqj1fWpf9xbTaQ8

Il modulo potrà anche essere richiesto inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria@cooperativathalassia.it .

:

Il costo totale del corso è pari ad € 160,00.; Per i soci AIGAE il costo totale è di € 140,00Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri +39 331 927 7579 / +39 393 962 9084 o inviare un’email all’indirizzo segreteria@cooperativathalassia.it.