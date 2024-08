Sarà il nuovo Palazzetto dello Sport di Fasano ad ospitare le gesta della Pantaleo Volly Fasano nel prossimo campionato nazionale di Serie B1. Una notizia ufficializzata nelle ultime ore dalla società del presidente Renzo Abete alla vigilia di una stagione ormai alle porte con l’imminente inizio della preparazione atletica pre-campionato e con il varo definitivo del girone di appartenenza per la prossima stagione di serie B1. “Siamo molto soddisfatti di giocare il prossimo campionato nel nuovo impianto sportivo fasanese – afferma il presidente Abete – crediamo che data l’importanza della categoria la cosa non fosse più procastinabile anche per dare ai nostri tifosi una casa più ampia e comoda e alle nostre ragazze uno scenario più consono all’importanza della categoria che andremo ad affrontare. È chiaro che non abbandoneremo il Palestrone Salvemini che utilizzeremo per alcuni allenamenti settimanali e per le nostre giovanili”. Un ulteriore novità rappresenterà il varo di una sorta di abbonamenti che si potranno acquistare in alcune attività commerciali cittadine. Un contributo economico simbolico per sostenere il lavoro immenso della società fasanese in una stagione che si preannuncia di altissimo livello.

Nel frattempo la federazione ha varato i gironi che andranno a comporre il prossimo campionato di serie B1. Prima novità della stagione l’eliminazione di un girone con il conseguente passaggio a soli quatto raggruppamenti da 14 squadre. Pantaleo Podio Fasano inserita nel girone D che di fatto ha raccolto l’eredità del scomparso girone E. Girone D quindi che oltre alla Pantaleo vedrà la partecipazione di Volley Casal dei Pazzi (Roma), Nimis Pomezia, ICS Santa Lucia Roma, LU.VO Barattoli Arzano, CO.GE Vesuvio Oplonti, Sirdeco Pescara, Zero5 Castellana Grotte, Star Volley Bisceglie, Pallavolo Crotone, Iannino Santa Teresa Riva Messina, Volley Marsala, Traina Caltanisetta e Epas Agocap PVY Modica.

“Abbiamo allestito un roster molto competitivo – afferma il ds Micaela Cofano – e questo girone resta molto competitivo. Ci sono ben 5 squadre nuove che non conosciamo bene, e allo stesso tempo quelle dello scorso anno stanno adottando una campagna di rafforzamento importante. Vedremo nelle prossime settimane come hanno lavorato. Intanto ci apprestiamo ad iniziare la nostra stagione con la preparazione atletica con un gruppo che mi sembra ben assortito e già voglioso di fare bene”.

Inizio preparazione atletica prevista per il prossimo 21 agosto, mentre l’inizio del campionato è stato fissato al prossimo 12 ottobre.

