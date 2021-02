Lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 14:00 si chiuderanno i bandi per la selezione di 5 ragazzi/e di età compresa tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni), per partecipare al SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE per l’anno 2021 da svolgersi con due progetti presso i SIPROIMI/SAI di Brindisi e Ostuni, gestiti dalla Cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma domande on-line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

I ragazzi interessati potranno scegliere tra i progetti:

– “La tua nuova casa” – settore educazione e promozione culturale con i migranti;

– “Tierra, Theco, Trabajo” – settore di assistenza ai migranti.

Il servizio prevederà l’affiancamento degli operatori per la gestione di alcune fasi relative all’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo e titolari di protezione nazionale o internazionale.

I ragazzi/e selezionati potranno avere un opportunità di crescita professionale e personale. La durata del servizio sarà di 12 mesi ed avranno un rimborso mensile pari a € 439,50 per le attività previste dai progetti e la formazione che svolgeranno.

La Cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi e il C.N.C.A. (Comunità Nazionale delle Comunità d’accoglienza) selezioneranno complessivamente 5 volontari/e per l’attuazione di due progetti da svolgersi su due sedi a Brindisi (3 volontari/e) ed Ostuni (2 volontari/e) presso i centri d’accoglienza per i nuclei familiari SIPROIMI/SAI.

N.B. È possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, pena l’esclusione.

Per approfondimenti in merito alle attività previste ed al ruolo che verrà svolto dai volontari e per ulteriori informazioni, consultare il sito http://www.cnca.it/attivita/servizio-civile/bandi o la Cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento” allo 0831.518460 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.