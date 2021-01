“Ho chiesto l’audizione in Commissione del Presidente della Provincia di Lecce per conoscere le schede degli investimenti proposti con riferimento ai fondi Tap-Snam e statali, e per sollecitare la provincia di Brindisi a colmare i ritardi, e presentare le sue proposte”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati.

“Com’è noto il gasdotto Tap e la pipeline d’interconnessione alla rete Snam sono in funzione, ma non si riesce ancora a definire con chiarezza il quadro degli investimenti richiesti dai territori.

Dopo decine di sollecitazioni e molteplici timidezze, allo stato mi risulta la volontà del governo nazionale di programmare in modo unitario le risorse Tap-Snam e altre statali ed europee, e la predisposizione da parte della provincia di Lecce di apposite schede progettuali. Nessuna notizia, invece, delle schede investimenti della Provincia di Brindisi, che peraltro non ha ancora organizzato un momento qualsiasi di condivisione con i sindaci.

Per questi motivi mi pare necessario procedere all’audizione di tutti i soggetti interessati, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive, per venire a capo della questione e per evitare il capolavoro di trasformare un’opportunità in problema”.

