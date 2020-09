I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli hanno tratto in arresto il 43enne Paolo Barletta, per tentato furto in appartamento.

In particolare, l’uomo, dopo essere entrato all’interna di un’abitazione distruggendo la porta d’ingresso, mentre era intento a rovistare all’interno dello stesso appartamento, si è accorto di essere fotografato dal vicino di casa e si è dato a precipitosa fuga a piedi, senza asportare nulla. L’Immediato intervento dei militari operanti hanno permesso di identificare l’autore che è stato rintracciato presso la propria abitazione. Arrestato, termine formalità di rito è stato tradotto presso la casa Circondariale di Brindisi

I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno deferito in stato di libertà, a seguito di analisi immagini sistemi di videosorveglianza ivi esistenti, un 34enne del posto, per ripetuti tentativi di furto all’interno della locale Chiesa Santissima Immacolata. In particolare, l’uomo, è stato filmato mentre ha tentato più volte di asportare il denaro contenuto nelle cassette delle offerte.

