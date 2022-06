Dopo il successo delle scorse edizioni, il Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” promette un weekend di grande spettacolo dal 15 al 17 luglio per le strade di Cisternino. La kermesse giunge alla 24° edizione grazie all’impegno del presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino”, Claudio Siliberti, e alla direzione artistica del M° Donato Semeraro.

Un appuntamento atteso dell’estate a Cisternino, soprattutto dopo due anni di stop legati alla pandemia, che vedrà, ancora una volta, ospiti di altissimo livello: l’Orchestra del Conservatorio di Larissa (Grecia), il ritorno delle majorettes della città di Rybnik (Polonia), la Kleintje Pils Band di Sassenheim (Olanda) che garantisce tanto spettacolo e divertimento, il Complesso Bandistico “V. Parma” di Trebiciano (Trieste), il Complesso Bandistico “Ponte sull’Aniene” di Anticoli Corrado e Roviano (Roma) e i musicisti padroni di casa dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino.

Si festeggerà così anche la 31° Festa dell’Avis e il 14° Memorial “Gino Bennardi”. Come sottolineato dal Sindaco, Lorenzo Perrini, nel suo saluto agli ospiti, questo Festival rappresenta, oltre che un evento culturale, anche un’importante vetrina per il territorio a livello turistico.

Gli spettacoli inizieranno venerdì 19 luglio alle ore 21.30 con la sfilata di tutte le bande partecipanti per le vie del centro. Confermata poi la location di Piazza Garibaldi per il concerto di gala del sabato sera che sarà accompagnato dalla presenza di stand enogastronomici locali. Domenica, dopo il tramonto, potrete invece incontrare le formazioni ospiti esibirsi nel centro storico in un entusiasmante concerto itinerante.