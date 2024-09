Sabato 28 e domenica 29 i volontari del WWF Brindisi vi aspettano nella casa di quartiere MINIMUS, via Bastioni San Giorgio, 64, per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone. Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 potrete venire a ritirare la vostra piantina di Erika Calluna e sostenere i progetti dedicati a tutelare e aumentare il verde nelle città italiane. Domenica mattina unitevi a noi nella piccola escursione urbana fino a piazza Crispi per scoprire i grandi platani della stazione (partenza alle 10:30 da via Bastioni San Giorgio 64).

Nelle stesse giornate il WWF Brindisi aderisce alle giornate europee del patrimonio e aprirà alle visite il bastione Carlo V e le vasche limarie.

Le visite saranno gratuite a cura del gruppo giovanile dell’associazione, i Giovani Panda e la visita delle vasche limarie avverrà anche in modalità VR (realtà virtuale). Grazie ai nuovi visori si potrà rivedere l’intero edificio come quando era ancora in funzione, capirne il funzionamento e scoprire alcune caratteristiche costruttive. L’esperienza con VR sarà possibile con un contributo speciale per le giornate di soli 2 euro.

WWF Brindisi ETS