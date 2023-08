Dopo il memorabile concerto di Herbie Hancock in Piazza Ciaia, la collaborazione fra il Comune di Fasano ed il Locus Festival 2023 continua con un prezioso evento extra.

Il tradizionale concerto all’alba di fine Locus, al primo sole del 1° settembre sul mare di Torre Canne, quest’anno ospita Mirko Signorile con il suo piano solo.

«A Part of Me» è un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, con il nuovo brano «Infinita Maris» che diventa il focus dell’intera performance. Un momento da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico. L’esperienza vissuta durante gli anni del lockdown ha ispirato il pianista Mirko Signorile a comporre nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità. Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri in un flusso che è la ricerca di uno stato emotivo intimo e coinvolgente.

L’evento, ad ingresso libero, si terrà alle ore 6 sul Molo di Torre Canne, in concomitanza con il tradizionale bagno all’alba del 1° settembre.

«Celebriamo la tradizione del bagno collettivo del 1° settembre a Torre Canne – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – È un appuntamento imperdibile per tanti cittadini e tanti viaggiatori: ancora una volta affidiamo alla musica l’accompagnamento di questo rito, per salutare il sole che sorge e dare avvio, con i buoni auspici, ad una nuova stagione».

Ufficio Stampa

Città di Fasano