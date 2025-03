VALTUR BRINDISI-FERRARONI JUVI CREMONA: 89-86 (22-22, 41-46, 67-62, 89-86)

VALTUR BRINDISI: Brown 17 (3/8, 2/6, 3 r.), Arletti 5 (0/1, 5 r.), Del Cadia 12 (4/6, 9 r.), Fantoma 6 (2/2, 0/1, 3 r.), Radonjic 3 (0/1, 1/2, 2 r.), Calzavara 23 (3/4, 4/7, 1 r.), Ogden 21 (5/12, 1/4, 8 r.), Buttiglione 2 (1/1), Guadalupi ne, Valente ne, Jahier ne. Coach: Bucchi.

FERRARONI JUVI CREMONA: Massone 13 (2/4, 3/5, 4 r.), Polanco 33 (7/12, 2/2, 3 r.), Barbante 5 (1/1, 1/4, 1 r.), Washington 12 (4/8, 1 r.), Morgillo 10 (5/6, 2 r.), Bertetti 3 (1/3, 0/4, 1 r.), La Torre 2 (1/1, 1 r.), Zampogna 6 (0/1, 2/6, 3 r.), Giombini 2 (1/2, 4 r.), Caporaso ne, Frigerio ne. Coach: Bechi.

ARBITRI: Ursi – Ferretti – Luchi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 29/37, Cremona 8/10. Perc. tiro: Brindisi 26/55 (8/20 da tre, ro 17, rd 19), Cremona 35/62 (8/21 da tre, ro 10, rd 16).

In estrema emergenza, priva degli atleti De Vico-Vildera-Laquintana, e con il recupero di Fantoma in non perfette condizioni fisiche, la Valtur Brindisi sfodera una prestazione di grande cuore e carattere battendo la strenua resistenza di una mai doma Juvi Cremona sconfitta 89-86 solo nei secondi finali. Decisive le ultime azioni di gioco in cui sale in cattedra Brown a segno con due canestri sui cinque totali dal campo e Arletti che subisce un prezioso sfondamento a pochi secondi dalla fine. MVP Calzavara autore di una prova a tutto tondo da 23 punti e 7/11 al tiro.

Il quintetto biancoazzurro è composto da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Del Cadia e la partenza sprint è dei padroni di casa con un parziale di 9-0 a proprio favore dopo la tripla iniziale di Massone. I rimbalzi offensivi sono un fattore determinante per la reazione ospite che sfruttano stazza e centimetri nel pitturato (12-11 al 5’). Brindisi accetta il ritmo alto e attacca con gli esterni il ferro nei primi secondi d’azione, Cremona dal canto suo muove la difesa e lavora al fianco i lunghi brindisini impattando a quota 22 il primo quarto di gioco. Il primo vantaggio Juvi arriva a inzio secondo periodo (22-24) ma la Valtur riceve nuova linfa dalla tripla di Radonjic (0/12 dalla distanza negli ultimi quattro match) e dal brindisino Davide Buttiglione, ai primi punti in carriera in Serie A2. Il fallo antisportivo segnalato a Calzavara cambia nuovamente l’inerzia e frutta ai lombardi ben 5 punti in pochi secondi (32-35 al 15’). La Valtur litiga dalla lunetta dei tiri liberi (9/14) e termina la prima metà partita in svantaggio di cinque lunghezze (41-46).

Al rientro dagli spogliatoi i biancoazzurri aumentano l’intensità difensiva e mettono la freccia del sorpasso grazie alle triple di Calzavara e Ogden per un super break di 12-0 nei primi tre minuti del terzo quarto. Coach Bechi decide di abbassare drasticamente il quintetto inserendo quattro esterni e un solo lungo, Brindisi si adegua e timbra il vantaggio in doppia cifra sul 64-54 al 28’ sulle ali di un Calzavara versione deluxe. I sette punti in fila di Massone sono ossigeno puro per la Juvi ma la classe di Ogden permette a Brindisi di rimanere in controllo nella prima fase dell’ultimo periodo (78-68 al 34’). Nel momento più difficile Cremona trova in Washington e Polanco i punti di riferimento e piazza un fulmineo contro break di 11-1 riportando il match in perfetta parità 79-79 al 37’. Polanco e Brown si scambiano giocate di alto livello per la nuova parità a 44” dal termine, Brown segna il +2 e Arletti riceve lo sfondamento a soli sette secondi dal termine e Calzavara converte i due liberi della vittoria!

Prossimo turno di campionato domenica 23 marzo alle ore 20:30 al PalaPentassuglia contro Cantù. Biglietti in vendita a partire da €19 al New Basket Store, su Vivaticket e al botteghino del palasport il giorno della partita.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi