Brindisi si prepara ad accogliere una serata di musica e cultura da non perdere!

Il 30 agosto, alle ore 22:30, l’Ex Convento di Santa Chiara sarà il palcoscenico del concerto dal vivo dei Muriki, una band che dal 2018 porta sul palco un mix esplosivo di afrobeat e makossa, tutto made in Puglia.

Questo gruppo è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale pugliese, combinando il groove africano con sonorità mediterranee, testi “conscious” e strumentali ipnotici.

Nato nel 2018, il progetto Muriki ha rapidamente conquistato il pubblico grazie alla sua originalità e al suo sound unico. Nel 2021, hanno pubblicato il loro primo EP omonimo per le etichette Redgoldgreen e Pugliasound Records, segnando una tappa importante nella loro carriera. L’anno successivo, sono stati inseriti nel programma del tour europeo Pugliasound Export 2022, che ha portato la loro musica oltre i confini italiani.

I Muriki sono composti da:

Attilio Errico Agnello (sax tenore/soprano, voce principale)

Andrea Miccoli (batteria)

Gianmaria (Jamma) Dell’Anna (chitarra elettrica)

Francesco (Ciccio) Salonna (basso)

Richard Gathiomi (Somie) Murigu (percussioni)

Ma la festa non si limita solo alla serata! Durante tutta la giornata, l’Ex Convento di Santa Chiara si animerà con una serie di iniziative culturali che coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza immersiva, tra arte, musica e intrattenimento. È l’occasione perfetta per scoprire questo splendido luogo storico e perdersi tra le molteplici attività proposte.

Sarà possibile esplorare il Mercato degli Artigiani, ammirare le suggestive Tele Trapunte e deliziare il palato con le proposte del Drink & Food by Ottavio.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza che fonde arte, cultura e gusto, sotto le stelle del cielo brindisino.

Informazioni Evento:

Luogo: Ex Convento di Santa Chiara, Via Santa Chiara, Brindisi

Orario: 22:30

Ingresso: Libero

Contatti: 0831/523072