In video conferenza con i giornalisti locali coach Frank Vitucci ha analizzato i temi riguardanti la ripresa del campionato e il prossimo match previsto tra la Happy Casa Brindisi e l’Allianz Pallacanestro Trieste.

“I ragazzi avevano bisogno di staccare mentalmente per qualche giorno – commenta l’allenatore biancoazzurro – e rivedere le famiglie dopo diversi mesi di lontananza. Serviva per ricaricare le pile e ricaricarsi in vista di un momento cruciale della nostra stagione. Non dobbiamo guardare troppo in avanti ma dovremo essere capaci di adattarci e cambiare mentalità dalla LBA alla BCL per modo di giocare, arbitrare, viaggiare e quant’altro. L’esperienza maturata in questi mesi sarà da mettere a frutto per ottimizzare il rendimento”.

Prossima avversaria l’Allianz Trieste, già affrontata due volte in stagione in regular season e Final Eight di Coppa Italia, e battuta in entrambe le occasioni: “Non sarà facile, come non lo è stato nei precedenti stagionali. Servirà la stessa determinazione e concentrazione e sono sicuro che non saremo da meno. È una sfida da vincere e sappiamo cosa fare per portare a casa il bottino pieno”.

Investitura finale invece per il neo arrivo Josh Bostic: “Intendo ringraziare pubblicamente il club – sottolinea coach Frank Vitucci – per l’ennesimo sforzo fatto in questo periodo storico così difficile per tutti. Un’aggiunta, non una sostituzione, in grado di garantire la massima competitività possibile fino a fine stagione. Un atleta esperto, abbastanza semplice da inserire, abituato al nostro campionato e utile dal punto di vista difensivo e offensivo. Un puntello di cui avevamo bisogno e che ci potrà dare una buona mano già da sabato sera”.

L’atleta americano in questione, Josh Bostic, si è così presentato ufficialmente in una nuova esperienza dopo la prima parte di stagione disputata a Reggio Emilia: “Sono davvero entusiasta di questa opportunità importante per la mia carriera. Arrivo in un gruppo già vincente, fatto di ottimi compagni e giocatori in cui è già stato facile inserirmi. Sono un giocatore che si mette pienamente a disposizione, focalizzato prima di tutto sulla fase difensiva e sulle piccole cose fondamentali per il risultato finale. Farò ciò che mi chiederà la squadra, a partire dallo staff, e soprattutto un buon compagno di squadra come accaduto durante tutto l’arco della mia carriera”.

Joshua Lamont Bostic indosserà la canotta numero 00, indossata nelle ultime due stagioni da John Brown III: “Sono a conoscenza dell’eredità di questo numero, già tantissimi tifosi mi hanno scritto a riguardo. Farò in modo di onorarla fino all’ultima partita e render loro orgogliosi anche delle mie prestazioni”.

La palla a due tra Happy Casa Brindisi e Allianz Pallacanestro Trieste è l’anticipo della ventesima giornata di campionato, in programma sabato sera alle ore 20.30 al PalaPentassuglia in diretta su Eurosport Player, live dalla tribuna stampa su Antenna Sud 85 e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi