Il 25 Aprile 1945 sancì per l’Italia l’inizio della liberazione dall’occupazione tedesca con la presa di posizione delle forze partigiane che ben prima dell’arrivo delle truppe alleate, iniziarono una massiccia offensiva ai gruppi nazifascisti presenti sul territorio.

Il 25 Aprile 2020, oggi, rappresenta invece una nuova forma di resistenza, la minaccia questa volta è nuova e diversa, il COVID-19 che ha rimesso in discussione da una parte la nostra libertà, dall’altra la dignità di molti di noi, imponendoci di rivedere ogni certezza che avevamo ormai data per scontata.

Il nostro 25 Aprile è partito molto tempo fa, a metà marzo la nostra associazione “Il Paradiso Del Dono” ha avviato una raccolta alimentare per dare supporto a chi versa in stato di bisogno.

Alle famiglie che inizialmente hanno donato, rispondendo volontariamente alle richieste che abbiamo avanzato nei vari gruppi, siamo riusciti ad affiancare una serie di iniziative che spaziano dai carrelli solidali attivati in alcuni supermercati ed esercizi commerciali, all’aiuto nella compilazione delle domande per accedere ai contributi comunali.

Sono state tante le consegne effettuate in queste settimane a tante famiglie in stato di necessità e tante saranno effettuate nei prossimi giorni ad altrettante famiglie bisognose.

Ci siamo sottoposti a turni massacranti, ci siamo divisi i ruoli cercando di sfruttare il tempo che avevamo a disposizione, chi presidiando i carrelli solidali, chi raccogliendo e razionando i pacchi e chi distribuendo in tutta la città senza escludere nessuna zona, seppur posta a distanze notevoli.

Indubbiamente dietro a questa iniziativa c’è un lavoro immane ma è stato impagabile aver dato supporto a circa trecento famiglie che giunte allo stremo hanno potuto mettere in tavola un pranzo dignitoso.

Il nostro ringraziamento va a tutte le famiglie che hanno donato qualcosa, il nostro ringraziamento va ai tanti esercizi commerciali che ci hanno dato supporto, che hanno creduto in noi, ed è doveroso citarli perché la nostra gratitudine è immensa:

IperCoop, Le colonne Brindisi;

Supermercato LIDL, via Appia;

Supermercato Eurospin BrinPark;

“Izza Ce Muluni di Viale Commenda”;

“Frutta e Verdura di Massimo e Pasqualina”, via Carmine;

Panificio “Napolitano”, centro;

Panificio “La Corte di Bacco”, piazza Raffaello;

Doveroso ringraziare anche la Protezione Civile di Brindisi per averci dato la possibilità di collaborare come volontari, parallelamente alle attività dell’associazione.

Grazie! Grazie! Grazie!

Il Vostro prezioso aiuto ci porterà ad una nuova “liberazione” perché uniti che la faremo!

Il nostro impegno continua, confidiamo ancora nel Vostro aiuto.

L’associazione “Il Paradiso Del Dono”.