L’evento “Buono come il pane” tenutosi in città nel week end scorso ha prodotto un nuovo interesse a partecipare ad eventi da parte degli operatori della panificazione e più in generale di tutte le produzioni alimentari del settore artigiano.

Titolari di panifici, pizzerie, pasticcerie, pastifici, stanno dimostrando maggiore interesse a far conoscere le proprie specialità e le produzioni tipiche locali ad un pubblico sempre più variegato ed attento alle diete alimentari.

La lavorazione di cereali e sfarinati, conosciuta meglio come l’arte bianca, arte legata a tecniche e preparazioni antiche, tramandate nel tempo, è praticata ormai da pochi Maestri Artigiani.

Affinchè non si perdano tradizioni antiche, oggi intendiamo, in Confartigianato, individuare i migliori panificatori che operano nella città e in tutti i comuni del brindisino e presentare, per ognuno di loro, la domanda per il riconoscimento in Regione Puglia.

Per inoltrare la domanda si può contattare il segretario territoriale di Confartigianato Rino Piscopiello al 328.8519445 o inviare mail a t.piscopiello@confartigianato-brindisi.it o raggiungere di persona i nostri uffici in via Dalmazia 31-c.