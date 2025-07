Nella mattinata odierna, si è tenuto presso questa Prefettura un incontro dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, cui hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Brindisi, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Sezione Polizia Stradale, del Comando della Polizia Municipale di Brindisi, della locale ASL, del Compartimento viabilità dell’ANAS e dell’Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti terrestri.

La riunione ha costituito una utile occasione per proseguire e dare impulso all’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’incidentalità stradale già avviata sul territorio provinciale, anche in vista dell’intensificazione del traffico veicolare attesa in costanza della stagione estiva, nell’ottica di ridurre al minimo i pericoli per la incolumità degli utenti oltre che i possibili disagi nella circolazione, attraverso un approccio sinergico tra Istituzioni e Forze dell’Ordine, chiamate ad assicurare forme di intervento coordinate e tempestive.

È stato, altresì, rinnovato l’impegno delle Forze di Polizia ad implementare e migliorare l’attività di raccolta e monitoraggio dei dati statistici afferenti al fenomeno dell’incidentalità, attraverso l’impiego del nuovo applicativo INC, nell’ottica di garantire una maggiore prevenzione. In proposito, l’Osservatorio ha accolto con favore la proposta della Polizia Stradale di programmare a stretto giro incontri formativi rivolti al personale dei Comandi delle Polizie Locali della provincia, al fine di assicurare il corretto utilizzo ed il costante aggiornamento della piattaforma in parola.

Da ultimo, nel condividere l’importanza della diffusione della cultura della sicurezza stradale a tutti i livelli della società civile, il Tavolo ha ravvisato l’opportunità di avviare dei percorsi di formazione e sensibilizzazione all’interno delle scuole, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza circa i rischi legati alla circolazione stradale anche tra le più giovani generazioni.