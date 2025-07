Il Sindaco Giovanni Allegrini questa mattina ha inviato una formale diffida alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per il protrarsi dell’inaccettabile disservizio dello sportello Bancomat situato in via Regina Elena, unico punto di accesso al contante presente nel territorio comunale.

Lo sportello automatico risulta inutilizzabile da oltre due settimane, con la segnalazione costante di “assenza di collegamento”, privando di fatto la popolazione – in particolare anziani, lavoratori e attività commerciali – di un servizio essenziale.

“È inaccettabile che un’intera comunità, economicamente dinamica come quella di San Michele Salentino, venga privata di un servizio fondamentale come il prelievo di contante – ha dichiarato il Sindaco Allegrini –. Pretendiamo risposte concrete e tempestive da parte dell’istituto bancario. La nostra battaglia è a tutela dei diritti di tutti i cittadini soprattutto di chi non ha la possibilità di spostarsi in altri paesi limitrofi.”

L’Amministrazione comunale, dopo una serie di interlocuzioni con i dirigenti nazionali e i riferimenti locali, ha voluto così assumere una posizione ferma e determinata, inviando la diffida non solo alla Direzione Generale di Intesa Sanpaolo con sede a Torino, ma anche per conoscenza alla Banca d’Italia, Servizio Tutela della Clientela, affinché vengano valutati eventuali profili di irregolarità nella gestione del servizio di pagamento.

Nel documento, il Comune ha richiesto il ripristino immediato e definitivo del servizio; Una relazione tecnica dettagliata sulle cause del malfunzionamento e sulle misure adottate; L’adozione di soluzioni organizzative per evitare il ripetersi di simili disservizi; Una comunicazione tempestiva alla cittadinanza sul ripristino dell’operatività.

Il Sindaco ha inoltre avvertito che, in mancanza di riscontro entro 15 giorni, il Comune si riserva di valutare possibili azioni legali a tutela dei cittadini.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino