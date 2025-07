A margine dell’assemblea dei lavoratori BMS tenutasi nella mattinata odierna e del deplorevole episodio occorso che ha visto coinvolti alcuni dipendenti della società mi corre l’obbligo di porgere le mie scuse a tutti i presenti, stampa e sindacati compresi nonché esprimere il mio profondo rammarico per il coinvolgimento del sindacalista Bobo Aprile, trovatosi suo malgrado a tentare di riportare serenità in un acceso scontro tra dipendenti.

Ad Aprile vanno le mie personali scuse e la gratitudine per aver comunque, in un contesto ormai alterato, espresso comunque nel corso dell’assemblea parole di supporto e incoraggiamento ai lavoratori e al progetto di risanamento, per il quale si è speso insieme alla sottoscritta e a tutto il mondo sindacale negli ultimi mesi.

Nello stigmatizzare con forza un episodio gravissimo ed intollerabile e di cui il dipendente verrà chiamato a rispondere in sede disciplinare rinnovo l’invito, a tutti, lavoratori inclusi, ad abbassare il livello dello scontro sulla e nella partecipata, che avvelena il clima -già tesissimo- in cui i lavoratori stanno vivendo da oltre un anno e a non strumentalizzare episodi che, per quanto deprecabili, sono da ascrivere a responsabilità di singoli e non possono condurre a giudizi sommari sull’intera platea di lavoratori o sulla serietà del percorso di risanamento in atto; percorso che evidentemente richiede da parte della sottoscritta un supplemento di impegno e di responsabilità.

L’amministratore Unico

Rossana Palladino