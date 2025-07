Venerdì 18 luglio, nella sede della Società Cooperativa Sociale “Kalema” di Mesagne, si è tenuta la cerimonia di consegna di uno strumento musicale acquistato dallo scrittore e speaker radiofonico Marco Greco e dall’editore Brundisium.net, con il ricavato del libro “Armi, Chitarre & Zaini – Una storia del sud” e donato alla Comunità Educativa “Futura” di Latiano.

L’oggetto sarà messo a disposizione dei ragazzi ospiti della struttura che avranno la possibilità di imparare a suonare la chitarra classica e avvicinarsi al mondo della musica.

In occasione della nuova edizione del libro, Marco Greco e Brundisium.net, oltre ad arricchire i capitoli con nuove ispirazioni, hanno voluto che la ristampa del volume si distinguesse per il suo impegno nel sociale, destinando parte del ricavato all’acquisto di strumenti musicali da donare a due associazioni della provincia di Brindisi, “Accordi Abili” di Fasano e Comunità Educativa “Futura” di Latiano che realizzano iniziative solidali attraverso la musica e non solo.

Il libro “Armi, Chitarre & Zaini – Una storia del sud” è un racconto dove i personaggi e le vicende narrate, umane e intrise di musica, celebrano il valore del ricordo, dell’amicizia e della libertà, con uno zaino sempre pronto a partire verso nuovi orizzonti e le armi che lasciano il posto al rock’n’roll.

Un racconto che va oltre le pagine dove si celebra il valore della fratellanza e dell’arte trasformando la musica in uno strumento di solidarietà e speranza.