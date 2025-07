Ho il piacere di comunicare la positiva conclusione del sopralluogo tecnico che ho avuto l’opportunità di seguire, insieme al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in vista dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Dottor Lubor Halanda, Delegato della Federazione Internazionale Pallavolo, ha condotto questa importante verifica con l’obiettivo di validare sportivamente le strutture destinate ad ospitare gli eventi previsti.

Sono entusiasta nell’annunciare che i nostri impianti sportivi hanno superato pienamente le verifiche, dimostrando di possedere tutti i requisiti necessari a garantire il regolare svolgimento delle competizioni programmate all’interno del calendario dei Giochi.

In particolare, il confronto diretto con il referente della Federazione Internazionale Pallavolo ha aperto alla stimolante possibilità di utilizzare il Palapentassuglia per ospitare più di una partita, mentre il PalaMalagoli potrà essere dedicato alle intense sessioni di allenamento delle squadre.

La conferma dell’idoneità delle nostre strutture da parte della Federazione Internazionale Pallavolo, rappresenta un traguardo importante per la preparazione di questo evento sportivo.

Giuliana Tedesco