Il Vela Day è una giornata di festa su tutto il territorio, organizzata dalla Federazione Italiano Vela, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela, alla quale ha aderito anche il Circolo della Vela di Brindisi.

L’appuntamento è a Brindisi presso la Casa del Turista, Viale Regina Margherita, sabato 27 e Domenica 28 Giugno 2020 dalle 10.30 alle 13.00, per conoscere gli istruttori del Circolo, prendere informazioni sui corsi annuali per adulti e bambini e sui campus estivi ed anche per provare l’emozione di fare un giro in barca a vela.

La partecipazione all’evento è gratuita, a partire dai 6 anni compiuti.

Arrivederci a Sabato e Domenica prossimi”