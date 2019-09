Il Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Fasano, A.P.S. che opera dal 1981 a tutela della vita fin dal concepimento, ha organizzato un convegno dal titolo “Le cinque giornate della consapevolezza. Vivo ergo Homo sum. L’amore genera la vita” che si articolerà in cinque appuntamenti tra settembre e dicembre 2019. Location dell’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Fasano, è la sala convegni del Laboratorio Urbano, sito in C.so V. Emanuele 76, a Fasano (BR). L’iniziativa è rivolta soprattutto alle famiglie, alle quali si vuole donare un’opportunità di crescita, ma sarà aperta anche ai professionisti del campo medico, psicologico, sanitario ed educativo. Filo conduttore dell’intero programma culturale è il poliedrico concetto di identità umana in rapporto all’io, alla famiglia, alla società, al trascendente e agli sviluppi della tecnologia. L’obiettivo principale consiste nell’invitare il pubblico presente ad una riflessione sulla complessità e unicità della natura umana per promuovere scelte di vita più consapevoli. Si intende inoltre suscitare interesse nelle attività a sostegno della vita umana fin dal concepimento svolte da ormai quarant’anni dal Centro di Aiuto alla Vita locale. Tali obiettivi si sposano con le finalità del progetto di servizio civile nazionale al quale la nostra associazione ha aderito. Il primo appuntamento si terrà sabato 21 settembre dalle 16 alle 20 e sarà incentrato sul tema “L’amore di sé e l’amore dell’altro” a cura della Dott.ssa Mariangela Demola, psicologa dello sviluppo e dell’educazione e psicoterapeuta familiare sistemico-relazionale e della Prof.ssa Deodata Cofano, sociologa, docente di psicologia, sociologia, pedagogia e antropologia presso il Liceo Polivalente di Cisternino ed esperta in P.N.L. e Coaching. Modererà l’incontro la Prof.ssa Maria De Mola, storica dell’Arte. Per tutta la durata dell’incontro è previsto un intrattenimento gratuito per bambini. La partecipazione agli incontri (si allega programma completo) è libera su prenotazione. È gradita offerta consapevole all’associazione promotrice. Per info e prenotazioni si può fare riferimento ai numeri 338/1199534 e 338/2360943, all’indirizzo email mpvfasano@gmail.com o alla pag. facebook “Movimento per la Vita Fasano”.