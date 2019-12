Dal 18 al 21 dicembre arriva a Palazzo Guerrieri “Pillole di Botteghe High Tech”, organizzato da CNA di Brindisi in collaborazione con The Qube e Molo 12 Coworking & Maker Space Brindisi e il patrocinio della Camera di Commercio di Brindisi, per avvicinare il mondo artigiano e quello digitale, attraverso quattro giornate di seminari e workshop intorno ai temi di imprenditorialità diffusa, telelavoro, e-learning, social media marketing, Fablab e stampa 3D.

Pillole di Botteghe High Tech punta a esplorare il rapporto tra la cultura dell’artigianato e il territorio attraverso le eccellenze date dalle piccole botteghe artigiane. Il risultato atteso è quello di riscoprire l’identità dei luoghi attraverso l’artigianato, coinvolgendo nel processo l’intera cittadinanza, e soprattutto i giovani e gli imprenditori, portatori e diffusori dell’identità culturale.

Volontà propria dell’iniziativa è quella di gettare le fondamenta sulle quali costruire una solida base di curiosità/consapevolezza riguardo i temi dell’imprenditorialità diffusa, dell’e-learning, dell’online marketing e della “digitalizzazione” dei prodotti manifatturieri.

L’evento, del tutto gratuito previa registrazione, è destinato a commercianti, artigiani, designer e appassionati di digitale che vogliono scoprire nuovi strumenti innovativi per fare formazione, lavorare, promuovere se stessi o la propria attività nuove strategie di marketing online.

Gli eventi si svolgeranno presso Molo 12 Brindisi Coworking & Maker Space all’interno di Palazzo Guerrieri, in pieno centro storico e facilmente raggiungibile da più punti della città.

Si avrà dunque l’opportunità di calarsi in realtà che intendono perseguire finalità di aggregazione sociale e culturale, proponendosi come luoghi dello sviluppo innovativo di Brindisi e incubatori di idee e progettualità caratterizzate da tematiche trasversali.

Il programma dei quattro giorni è indicato come segue:

18 dicembre, ore 16.00 – 20:00 SEMINARIO “Imprenditorialità diffusa, E-learning e Telelavoro”

19 dicembre, ore 16.00 – 20:00 SEMINARIO “Social Media Management e promozione online”

20 dicembre, ore 09:00 – 13:00 WORKSHOP “Social Media Management e promozione online”

21 dicembre, ore 09:00 – 13:00 WORKSHOP “Fablab & Stampa 3D”.

Per partecipare a una o a tutte le quattro giornate è necessario registrarsi su Eventbrite https://tinyurl.com/uwbutb7e seguire tutti gli aggiornamenti nell’evento Facebook https://www.facebook.com/events/2496866120582901/della Pagina di The Qube Brindisi.

Per ulteriori informazioni scrivere a thequbebrindisi@gmail.com chiamare allo +39 3297040074.