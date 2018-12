Sarà presentato oggi, mercoledì 12 dicembre, alle ore 16.30, presso la Pinacoteca Comunale “S. Cavallo” di San Michele Salentino, il libro “Padre Pino Puglisi. Martire di mafia, per la prima volta raccontato dai familiari” ( edizioni San Paolo), del giornalista e scrittore Fulvio Scaglione.

Nell’occasione l’autore dialogherà con l’Assessore alla Cultura, Tiziana Barletta.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Taberna Libraria di Latiano.

IL LIBRO. La sera del 15 settembre 1993 padre Pino Puglisi, parroco del quartiere palermitano di Brancaccio, fu ucciso dai killer della mafia. Perché si volle colpire quel sacerdote mite ma deciso, affezionato alla sua gente e mai disponibile a deviare dalla strada del Vangelo? Chi era questo martire che nel 2013 è stato elevato agli onori degli altari e proclamato Beato da papa Francesco? In questo libro, e per la prima volta, i familiari di padre Pino ne tracciano un ritratto sorprendente che parte dalla giovinezza, dalla vocazione, dall’impegno con i ragazzi. Ma anche dal rapporto con la madre e i fratelli, dalla delicata funzione di supporto ai nipoti. In queste pagine la partecipazione alle cause sociali, i primi scontri con la violenza e le faide, si accostano alle feste e agli scherzi in famiglia. E ancora: il rapporto dialettico con le istituzioni, la fondazione del Centro di Accoglienza Padre Nostro e la fine violenta, sono riletti accanto agli ultimi giorni trascorsi meditando nella casa del fratello. Riga dopo riga riscopriamo padre Pino Puglisi, guardandolo da una prospettiva che non era ancora stata raccontata.

L’AUOTORE. FULVIO SCAGLIONE è nato nel 1957 a Moncalvo (Asti), un piccolo paese del Monferrato. Giornalista professionista da 35 anni, è stato vice-direttore di Famiglia Cristiana dal 2000 al 2016. Per la testata paolina è stato anche corrispondente da Mosca e inviato nelle ex Repubbliche sovietiche, ha seguito le guerre in Afghanistan e in Iraq e ha scritto reportage da quasi tutti i Paesi del Medio Oriente. Attualmente collabora con Famiglia Cristiana, Avvenire, Eco di Bergamo, Limes e Terrasanta, con le testate online Occhi della Guerra, Linkiesta e Terrasanta.net, oltre che con Pandora.Tv. Attivo su Facebook e Twitter, Fulvio Scaglione ha inoltre un proprio sito personale, dedicato soprattutto ai temi della politica estera: www.fulvioscaglione.com. Ha firmato quattro libri: Bye bye Baghdad (Fratelli Frilli Editori, 2003), La Russia è tornata (Boroli Editore, 2005), I cristiani e il Medio Oriente (Edizioni San Paolo, 2008) e Il patto con il diavolo(Rizzoli, 2016).

Ufficio Stampa Comune di San Michele Salentino