Siamo abituati a pensare che le occasioni, didattiche, imprenditoriali e sportive, si trovino sempre molto distanti dal nostro territorio, oppure, che non sia possibile vedere crescere una piantata nella nostra terra.

Eppure, ci sono storie che raccontano il contrario.

Nel 2018, tre amici, Walter Capodieci, Gabriele Zullo e Cristiano Novembre decidono di creare il primo polo di formazione in Puglia per i Portieri di Calcio.

Il trio condivide una passione smisurata per questo Sport, vissuto con esperienze diverse tra loro ma estremamente significative.

Walter ha difeso la porta di numerose formazioni dilettantistiche, prima di diventare un istruttore qualificato ed arrivare a preparare i giovani Portieri della Virtus Francavilla Calcio per tre intere stagioni.

Gabriele, teorico puro e vero emblema di tecnica, è stato punto di riferimento delle realtà sportive della sua Mesagne.

Cristiano, ha una storia leggermente diversa dagli altri. Promessa della Massima Serie, nella stagione 2007/2008, ha difeso da quarto Portiere i pali della Juventus, dietro a simboli del Calcio Internazionale come Jesse Kedwell Vanstrattan, Emanuele Belardi e soprattutto Gianluigi Buffon. Esordio in amichevole per Novembre, che porterà per l’intera carriera, chiusa nella sua Brindisi, il ricordo di aver toccato il cielo con un dito, negli allenamenti condivisi con Mauro German Camoranesi, David Trezeguet, Giorgio Chiellini, Pavel Nedved e Capitan Alessandro Del Piero.

Oggi, Walter, Giorgio e Cristiano sono riuniti sotto lo stesso simbolo, quello dell’Accademia Portieri Mesagne, che da puro esperimento senza precedenti, si è trasformata in una certezza per la preparazione tecnica, fisica e mentale dei futuri Numeri 1.

Elemento cardine dell’offerta didattica e motto della Scuola è “Più ti Diverti, più Impari”.

L’aspetto ludico, infatti, non deve assolutamente travalicare quello agonistico, ricordano come, per i giovanissimi atleti, la crescita sportiva deve seguire un percorso preciso, graduale e tranquillo, all’insegna delle regole di civile socializzazione e rispetto per i compagni d’avventura.

E’ forse questo, fra gli altri, l’ingrediente segreto che ha permesso ad Accademia Portieri Mesagne, in un solo anno di attività, di diventare il punto di riferimento nel settore per le principali realtà Calcistiche di Brindisi e Provincia.

Da 3 collaborazione firmate nel 2018, si è passati a 9 nel 2019, con una crescita del 300%.

Partner del progetto sono, in ordine alfabetico, ASD VIRTUS ACADEMY, ASD EUROSPORT ACADEMY, ASD EUROSPORT ACADEMY FEMMINILE, ASD GIGI ORLANDINI, ASD SS ANNUNZIATA MESAGNE, ASD VIRTUS CALCIO MESAGNE, US LATIANO, CF CAROVIGNO CALCIO, ACCADEMIA CALCIO SAN VITO DEI NORMANNI.

Ciliegina sulla torta del successo, è l’adesione al progetto, in qualità di Supervisore Tecnico, da parte di Emanuele Belardi, storico estremo difensore della Serie A, che Cristiano Novembre ha conosciuto durante l’esperienza bianconera.

Per informazioni e contatti con i protagonisti di questa fantastica storia, è sufficiente scrivere all’indirizzo e-mail associazioneaccademiaportieri@gmail.com, oppure contattare il numero +39 320 371 96 63.