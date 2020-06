I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo, per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. I militari hanno accertato che l’uomo aveva lasciato abbandonate tre autovetture su un terreno agricolo adibito a uliveto, realizzando un deposito incontrollato di rifiuti; i mezzi, lo scorso 4 giugno, sono stati completamente distrutti dalle fiamme, a seguito di un incendio di sterpaglie. L’area è stata sottoposta a sequestro penale.